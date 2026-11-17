Un hombre sufrió un lamentable accidente tras caer de una mata de coco, en la parroquia Unare de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

De acuerdo con los reportes del incidente, cerca las 3:00 de la tarde de este lunes 16 de noviembre, el joven cayó desde lo alto de palmera y quedó empalado entre cuatro cabillas, que sobresalen desde la parte superior de un muro.

Quedó empalado entre cuatro cabillas tras caer de una mata de cocos

Vecinos del sector Villa Bahía, alertaron a los cuerpos de seguridad, los cuales se presentaron en el lugar para atender la situación y rescatar al herido.

Al lugar acudieron paramédicos de los Bomberos Municipales de Caroní y funcionarios de Protección Civil, así como agentes policiales que acordonaron la zona.

De acuerdo con el relato de sus familiares, el hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, trepó hasta lo alto de la palma, ubicada junto a la estructura de concreto, para tumbar varios cocos.

De manera repentina, perdió el equilibrio y se precipitó al vacío. Su cuerpo cayó en posición boca abajo directamente sobre las barras de hierro expuestas.

Las barras metálicas no atravesaron sus órganos vitales

El fuerte impacto provocó que cuatro de las cabillas penetraran en sus zonas intercostales derecha e izquierda, por lo que el hombre quedó inmovilizado sobre el muro.

Los rescatistas cortaron las barras de hierro desde la base del muro sin retirarlas del cuerpo de la víctima, para evitar agravar las lesiones del ciudadano.

El herido fue trasladado de emergencia hasta la sala de trauma shock del Hospital Uyapar.

Aunque las lesiones que sufrió fueron catalogadas como de consideración, los reportes preliminares indicaron que las barras metálicas posiblemente no habrían perforado órganos vitales, reseñó el portal Nueva Prensa Digital.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube