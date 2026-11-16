Un funcionario activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) habría sido detenido por su vinculación con un violento incidente.

De acuerdo con el reporte de Diario La Chayota, el funcionario causó destrozos en una vivienda, mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Oficial de la PNB detenido tras violento incidente

El incidente se registró en el municipio Catatumbo, estado Zulia. Se conoció que el funcionario implicado responde al nombre de Frander Beleño.

Durante el altercado, el policía comenzó a causar daños materiales a la propiedad, lo que motivó a los residentes afectados a solicitar la intervención urgente de las autoridades locales para controlar la situación. Una mujer habría sido agredida por el oficial.

El hecho quedó registrado en un video que circuló en las redes sociales.

Reacción hostil contra comisión policial

Cuando llegaron al lugar, las comisiones policiales trataron de mediar en la situación, pero Beleño reaccionó de forma hostil, por lo que se originó una confrontación con los funcionarios.

Tras un breve forcejeo, Beleño fue sometido y trasladado hasta una dependencia policial de la zona.

Trascendió que, debido a la gravedad de los hechos y la alteración del orden público, el caso derivará en averiguaciones administrativas y disciplinarias dentro del organismo de seguridad para determinar las sanciones correspondientes por la conducta del oficial.

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