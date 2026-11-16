Cuatro presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) resultaron detenidos cuando realizaban un procedimiento en el barrio La Adobera, sector San Blas, en Valencia, sin conocimiento de sus superiores.

De acuerdo con el reporte del comunicador Edixon Manuel, en Instagran, agentes de la Delegación Municipal Las Acacias aprehendieron a los sospechosos.

Detienen a cuatro funcionarios del Cicpc

Los detenidos quedaron identificados como los detectives Nicolás José Falcón Pérez (22), Jackson José Pineda Colina (22), Melvin José Quero Peña (20) y Jorlean Alfredo Rivas Vandez (22).

También resultó detenido un hombre identificado como Jesús Alfredo Chirinos Balbuena (20), aspirante a discente de la institución.

De acuerdo con el reporte policial, compartido por el comunicador, durante el procedimiento se incautó una pistola Beretta calibre .380 con un cargador y 11 municiones, además de un facsímil de arma de fuego.

Realizaron un procedimiento sin el conocimiento de sus superiores

También se colectaron cinco teléfonos celulares, un automóvil Chevrolet Corsa, color vinotinto y una motocicleta Kadi Classic de 150 cc.

El incidente se registró el pasado 14 de noviembre, a las 7:00 de la noche, en la sede del Cicpc de Las Acacias.

El caso quedó registrado bajo el expediente K-26-0185-01327, por una investigación relacionada con la Ley para el Control de Armas de Fuego y Municiones.

En un video que circuló en las redes sociales se puede observar el momento cuando un grupo de ciudadanos se interponen en medio del supuesto procedimiento, en el cual los implicados esposaron a un ciudadano, además de irrumpir en una vivienda.

Los testigos acusaron de “falsos funcionarios” a los agentes y exigieron que liberaran al civil, quien estaba dentro de un vehículo.

Finalmente, los agentes se retiraron del lugar a bordo del vehículo Corsa, el cual no presentaba matrículas

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