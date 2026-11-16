Hombre sentenciado a muerte atacó a su abogado en el tribunal: revelan video de la insólita agresión

Un hombre de Florida (EEUU), quien fue sentenciado a muerte por un crimen brutal, protagonizó un nuevo episodio de violencia en un tribunal, cuanto atacó repentinamente a su abogado defensor.

Se trata de Joseph Zieler, condenado por el violento asesinato de una niña de 11 años y su niñera de 32, reseñó el medio Gulf Coast de ABC.

Atacó a su abogado en el tribunal

El hombre atacó a su abogado defensor durante una audiencia judicial. Al parecer, Zieler pidió al legista, Kevin Shirley, que se acercara para decirle algo en privado; sin embargo, cuando este se aproximó, le propinó un fuerte codazo en el rostro.

El hecho ocurrió el 26 de junio de 2023. La agresión quedó registrada por las cámaras de la sala, en un video que se liberó recientemente. El violento ataque provocó la inmediata intervención de los agentes de seguridad, quienes sometieron al acusado. El abogado no sufrió heridas de gravedad.

Mató a una niña y a su cuidadora en Florida

Zieler fue declarado culpable por los asesinatos de Robin Cornell, de 11 años de edad, y Lisa Story, de 32 años, cometidos en 1990 en Cape Coral, Florida.

El doble crimen permaneció sin resolverse durante 26 años, hasta que en 2016 una prueba de ADN permitió la identificación del responsable.

El hombre recibió dos condenas a muerte por los homicidios. En abril de 2026, la Corte Suprema de Florida ratificó tanto las condenas como las sentencias.

Las imágenes de la agresión en el tribunal mostraron el momento cuando el condenado sorprendió a su defensor con un golpe. Su accionar generó una fuerte repercusión mediática en Estados Unidos.

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