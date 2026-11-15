Robaban candados de máxima seguridad en kioskos de Caracas: detienen a tres implicados

La policía municipal de Chacao, anunció la detención de tres sujetos que formaban parte de una banda delictiva dedicada al hurto de candados de alta seguridad.

Según el reporte oficial, la finalidad era extraer y vender el cobre de los candados. Los funcionarios también explicaron que los delincuentes buscan piezas costosas en diferentes locales para robar el material metálico.

Las cámaras de seguridad del sector resultaron claves para atrapar a los responsables y proteger los bienes de los comerciantes.

Modus operandi de la banda criminal

De acuerdo con el director de la Policía de Chacao, Luis Fernández, los integrantes de este grupo seleccionan candados de máxima seguridad y usan una herramienta metálica para romper los pernos de forma rápida. Cada pieza robada se vende por pocos dólares en sitios de compra de chatarra.

Acción policial y captura

PoliChacao logró la detención de tres hombres en flagrancia gracias a los registros de las cámaras de seguridad en una zona comercial ubicada entre las avenidas Francisco de Miranda con Principal del Country Club.

Uno de los detenidos fue identificado como Figuero Javier, de 34 años. Los agentes locales mantienen la búsqueda de otros cómplices y de los compradores del material sustraído.

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