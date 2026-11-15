Más de 30 minutos atrapado en su carro: así fue el rescaste de un joven tras caer al río Guaire este domingo

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo 15 de noviembre dejó a un joven herido en el municipio Baruta de Caracas.

El vehículo se salió de la vía a la altura del puente de la avenida principal de Las Mercedes y cayó hacia las orillas del río Guaire tras volcar, reportó el periodista Román Camacho.

El suceso ocurrió alrededor de las 5:20 a.m. , momento en el cual las autoridades recibieron la alerta sobre la pérdida de control del carro.

Rescate en el río Guaire

Los funcionarios de Protección Civil Baruta, el Cuerpo de Bomberos, Polibaruta, la Policía Nacional y los Ángeles de la Autopista trabajaron durante 40 minutos para liberar al joven de 19 años que quedó atrapado. Las labores de auxilio permitieron sacar al conductor de forma segura del sitio.

Estado de salud del joven

Los rescatistas encontraron al herido consciente y orientado, aunque sufrió pérdida temporal de memoria y raspones en los brazos, el pecho y el abdomen. El personal médico lo estabilizó en el sitio y lo trasladó a un centro de salud cercano.

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