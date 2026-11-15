Hallan sin vida en Madrid al abogado de Hugo "El Pollo" Carvajal

El abogado Nielson de Souza Vilela, reconocido por haber representado durante años en España al exjefe de la inteligencia militar venezolana Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el "Pollo" Carvajal, fue hallado sin vida en su apartamento ubicado en la Gran Vía de Madrid.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes cercanas al caso, el deceso del letrado —de aproximadamente 40 años— se produjo el pasado jueves. Fuentes policiales citadas por medios locales como Antena 3 señalaron de manera preliminar que la muerte podría deberse a un suicidio, aunque las autoridades españolas mantienen la investigación abierta a la espera de los informes forenses definitivos que confirmen las causas oficiales.

El contexto judicial de su excliente en EEUU

El fallecimiento de De Souza Vilela ocurre en un momento de alta tensión en el entorno judicial de su exrepresentado. Desde el pasado 25 de junio de 2025, cuando Hugo "El Pollo" Carvajal se declaró culpable de cuatro cargos ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, el exgeneral venezolano aguarda que se dicte su sentencia en la corte estadounidense.

Los cargos que enfrenta Carvajal incluyen: conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, participación en actividades de narcoterrorismo en beneficio de las FARC, delitos de narcotráfico y tráfico de armas.

La lectura de su condena, inicialmente prevista para octubre de 2025, ha sufrido múltiples postergaciones. Fuentes del entorno del exoficial atribuyen estas demoras a la continua cooperación que Carvajal mantiene con las autoridades estadounidenses, a quienes habría detallado información sobre los canales de financiamiento del régimen venezolano a partidos y dirigentes de izquierda en Europa, con especial foco en España y en la figura del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Antecedentes y repercusiones en España

El vínculo de Carvajal con la justicia española se remonta al período comprendido entre 2021 y 2023, cuando permaneció detenido en el país ibérico antes de su extradición a Estados Unidos. Durante esos años, su defensa intentó frenar su entrega aportando datos ante la Audiencia Nacional sobre presuntos aportes financieros a la política española.

La noticia del fallecimiento del abogado ha generado revuelo en los círculos legales y políticos debido a los precedentes de muertes de figuras vinculadas a tramas de corrupción y delatora del chavismo en suelo europeo, como ocurrió en julio de 2019 con Juan Carlos Márquez Cabrera, exdirectivo de PDVSA, quien fue hallado sin vida en San Sebastián de los Reyes días después de declarar ante la Audiencia Nacional.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha establecido públicamente un vínculo entre la trayectoria profesional de Nielson de Souza Vilela y su deceso, mientras las diligencias policiales continúan para esclarecer los hechos.

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