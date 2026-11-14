Presidente Mulino condena ataque contra periodista Rolando Rodríguez y promete investigación "objetiva y eficiente"

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció de manera categórica para condenar el atentado con explosivos perpetrado la madrugada de este sábado 14 de noviembre contra la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, asegurando que los organismos de seguridad ya trabajan para dar con los responsables.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el jefe de Estado fijó la posición de su Ejecutivo frente al ataque incendiario que dejó pérdidas materiales parciales en la vivienda y dos vehículos del comunicador.

En su declaración, Mulino enfatizó que "Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia" e informó que se comunicó directamente con Jorge Molina, presidente del diario La Prensa, para expresarle su solidaridad tras lo ocurrido.

Respaldo institucional y despliegue policial

La postura del mandatario fue respaldada por el Gobierno panameño, que mediante un pronunciamiento oficial rechazó "categóricamente cualquier acto que atente contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, principios fundamentales de toda sociedad democrática".

En paralelo a las instrucciones del Ejecutivo, la Procuraduría General de la Nación confirmó que fiscales superiores y funcionarios del Ministerio Público se desplegaron en la escena del suceso para levantar evidencias en el marco de una investigación formal por delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendiarismo.

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