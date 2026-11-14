Incendian vivienda de periodista que investigaba presuntos nexos comerciales de Maduro: cámaras captaron a sospechoso

El periodista de investigación Rolando Rodríguez y su familia resultaron ilesos tras un incendio intencional en su residencia, ubicada en Ciudad de Panamá. El hecho provocó importantes daños materiales y destruyó los vehículos estacionados en la propiedad.

De acuerdo con información del diario La Prensa de Panamá, medio donde colabora el comunicador, los bomberos acudieron al lugar y lograron controlar las llamas, que afectaron buena parte de la estructura del inmueble.

Cámaras registraron a un sospechoso

Las grabaciones de videovigilancia muestran a un individuo con una mochila en el pecho que pasó frente a la vivienda poco antes de que comenzara el incendio. Hasta el momento, no se ha confirmado su identidad ni una posible vinculación con el hecho.

Según los reportes difundidos, este sería el primer ataque de este tipo dirigido directamente contra un periodista en Panamá.

Rodríguez ha publicado reportajes sobre presuntos casos de corrupción relacionados con funcionarios, expresidentes y ministros panameños. También integra la alianza periodística que desarrolló la investigación transnacional Negocios de Familias. Este trabajo abordó presuntos vínculos comerciales entre empresarios de la familia Carretero y Nicolás Maduro.

Por ahora, no se ha establecido una relación entre las investigaciones del periodista y el incendio de su residencia.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube