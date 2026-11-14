Ayuda legal para inmigrantes en Nueva Jersey: así funcionarán los $20.2 millones contra el ICE

Frente al incremento de operativos y la presión migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el estado de Nueva Jersey ha dado un paso sin precedentes.
La administración estatal destinó $20.2 millones de dólares para ampliar de forma masiva la asistencia legal gratuita a inmigrantes de bajos ingresos que enfrentan procesos de detención o expulsión.
Este presupuesto triplica los recursos de años fiscales anteriores y consolida la Iniciativa para la Defensa contra la Detención y la Deportación (DDDI), un programa creado en 2018 para proteger a quienes no pueden pagar un abogado privado.
¿Por qué es vital contar con representación legal?
A diferencia del sistema penal ordinario, donde el gobierno asigna un defensor de oficio a quienes carecen de recursos, el sistema migratorio de EEUU no garantiza un abogado gratuito por defecto.
Enfrentar un proceso de deportación o una detención sin asesoría legal expone a los inmigrantes a navegar por un laberinto normativo complejo, donde un error procesal puede definir la separación definitiva de sus familias o la pérdida de su permanencia en el país.
Con esta inyección de fondos, Nueva Jersey busca nivelar el terreno y garantizar el debido proceso, sin importar el lugar de nacimiento.
¿Quiénes se benefician de esta ampliación de fondos?
El programa está enfocado directamente en proteger a los sectores más vulnerables de la población:
- Residentes de bajos ingresos que enfrentan detención migratoria o procesos de expulsión.
- Todas las personas detenidas sin representación en centros clave del estado, con especial cobertura para quienes se encuentran en Delaney Hall.
- Menores de edad no acompañados, a través de rutas de asistencia especializada.
¿Cómo se distribuirán los $20.2 millones?
El Departamento de Servicios Humanos, bajo la supervisión de la Oficina de Nuevos Americanos (ONA), canaliza estos recursos a través de una red ampliada de organizaciones comunitarias y entidades especializadas:
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Asignación de Fondos
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Organizaciones Proveedoras
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Rol en la Iniciativa
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~$13 millones
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Legal Services of New Jersey (Principal), American Friends Service Committee, y las facultades de Derecho de Rutgers y Seton Hall.
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Continuidad y expansión de los servicios tradicionales de defensa legal y subbeneficiarios.
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~$5 millones
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Oficina del Defensor Público de Nueva Jersey, Church World Service y el Consorcio de Nueva Jersey para Niños Inmigrantes.
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Fortalecimiento de la experiencia especializada en defensa contra la expulsión.
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~$1.2 millones
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Immigration and American Citizenship Organization y Catholic Charities (Arquidiócesis de Newark).
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Ampliación de la capacidad operativa y de alcance comunitario.
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~$1 millón
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International Rescue Committee
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Entidad coordinadora central del programa.
+ La plena capacidad operativa de todas las organizaciones se alcanzará de forma gradual, conforme concluyan los procesos de contratación de nuevos abogados y equipos legales.
Cómo solicitar asistencia migratoria en Nueva Jersey
Si tú o un familiar enfrentan una situación de detención por parte del ICE y necesitan apoyo legal en el estado, estas son las vías oficiales disponibles:
- Detenidos por el ICE: es necesario completar el formulario de derivación oficial de la DDDI a través del portal en línea del Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey.
- Menores no acompañados: las familias pueden acceder al Programa de Representación Legal para Niños y Jóvenes completando el formulario digital o comunicándose directamente al teléfono 201-305-9217.
- Recursos educativos y de prevención: el estado ofrece materiales de “Conozca sus derechos” traducidos a 22 idiomas.
Alerta contra fraudes migratorios
La ONA y la División de Asuntos del Consumidor de la Fiscalía General recuerdan la importancia de verificar la autenticidad de los servicios legales para evitar estafas.
Si sospechas de fraude, puedes presentar una denuncia formal ante la División de Asuntos del Consumidor de New Jersey.
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