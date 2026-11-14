Corte Suprema toma el caso del veto al asilo de Trump: ¿Qué deben saber los migrantes en EEUU ahora?

El acceso al asilo en la frontera sur de Estados Unidos enfrenta su prueba legal más decisiva.

La Corte Suprema acordó revisar la constitucionalidad de la proclamación emitida por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, una medida que suspende de facto el derecho a solicitar protección humanitaria para quienes cruzan sin documentación oficial.

Aunque dos tribunales inferiores ya declararon ilegal esta restricción por chocar directamente con las leyes aprobadas por el Congreso, la normativa continúa aplicándose en la frontera mientras avanza el proceso judicial.

Se espera que el máximo tribunal emita una sentencia definitiva antes de finales de junio de 2027, un fallo que redefinirá los límites del poder ejecutivo en materia migratoria y el destino de miles de solicitantes.

El choque legal: ¿Puede un decreto anular una ley del Congreso?

El núcleo de la disputa enfrenta la autoridad presidencial frente a las garantías establecidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

La postura de la Casa Blanca: Bajo el argumento de que existe una "invasión" en la frontera sur, la proclamación ejecutiva permite la expulsión inmediata de cualquier persona que ingrese sin visa o permiso previo, eliminando la entrevista de "temor creíble" de persecución o tortura.

El procurador general ante la Corte Suprema, D. John Sauer, sostiene que el mandatario posee facultades constitucionales y legales para bloquear la entrada de extranjeros si considera que su ingreso resulta "perjudicial para los intereses de Estados Unidos".

La defensa de los migrantes: la demanda fue impulsada por 13 solicitantes de asilo anónimos y tres organizaciones clave -RAICES, el Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas y el Proyecto Florence-, representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Sus abogados argumentan que la ley federal obliga al gobierno a procesar las peticiones de asilo independientemente de cómo haya ingresado la persona al país, y advierten que el Ejecutivo no puede "inventar por decreto un nuevo sistema de expulsión".

Cronología de una batalla en los tribunales

El caso llega a la máxima instancia judicial tras más de un año de reveses para la administración en cortes federales:

Cronología de una batalla en los tribunales

El caso llega a la máxima instancia judicial tras más de un año de reveses para la administración en cortes federales:

20 de enero de 2025: El presidente Trump firma la proclamación que declara una "invasión" y restringe el acceso al asilo en la frontera sur en el primer día de su segundo mandato. Julio de 2025: El juez federal de distrito Randolph Moss (Washington D. C.) falla en contra del gobierno, determinando que ni la Constitución ni las leyes vigentes autorizan al presidente a reemplazar los procedimientos de la INA. Abril de 2026: La Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia ratifica el fallo del juez Moss. Sin embargo, la política permanece activa por órdenes procesales mientras la administración eleva el caso al Supremo. Noviembre de 2026: La Corte Suprema acepta formalmente revisar el litigio dentro de su actual período de sesiones.

¿Qué significa este proceso hoy para los migrantes?

Para la comunidad migrante y quienes buscan orientación legal, el escenario actual requiere cautela y claridad sobre las reglas vigentes:

La restricción sigue activa: el hecho de que la Corte Suprema haya aceptado el caso no suspende la aplicación de la proclamación en la frontera.

Quienes crucen de manera irregular siguen expuestos a expulsiones inmediatas sin acceso a audiencias de asilo.

Diferencia entre casos en trámite y nuevos ingresos: el litigio se centra específicamente en la prohibición de acceso al asilo en la frontera sur bajo la proclamación de enero de 2025.

Las personas que ya tienen casos activos ante las cortes de inmigración (EOIR) o procesos afirmativos ante USCIS continúan bajo los procedimientos ordinarios de sus respectivos expedientes.

Importancia de la asesoría legal: ante la complejidad de las excepciones humanitarias y los cambios constantes en las directrices fronterizas, las organizaciones de derechos civiles recomiendan evitar cruzar sin inspección y consultar únicamente con abogados acreditados o representantes reconocidos por el Departamento de Justicia.

Una agenda migratoria cargada en el máximo tribunal

La revisión del veto al asilo es el tercer gran expediente migratorio del segundo mandato de Trump que entra en la agenda de la Corte Suprema para este período:

Deportaciones a terceros países: los magistrados también evaluarán la legalidad de expulsar a migrantes hacia naciones con las que no tienen ningún vínculo previo cuando sus países de origen rechazan recibirlos.

los magistrados también evaluarán la legalidad de expulsar a migrantes hacia naciones con las que no tienen ningún vínculo previo cuando sus países de origen rechazan recibirlos. Detención indefinida: Otro caso pendiente analizará el intento del gobierno de mantener bajo custodia permanente a miles de personas en proceso de deportación, revirtiendo la práctica previa de liberarlas bajo supervisión o fianza mientras esperan su audiencia.

Estos debates ocurren en un contexto de decisiones mixtas por parte del tribunal.

Si bien en junio de 2026 los jueces respaldaron ciertas facultades ejecutivas en el control fronterizo -al igual que avalaron la prohibición de viajes desde países de mayoría musulmana durante el primer mandato de Trump-, ese mismo mes propinaron un duro golpe a la Casa Blanca al bloquear la orden ejecutiva que pretendía eliminar la ciudadanía por nacimiento garantizada en la Constitución.

+ Dado que la Corte Suprema aceptó el caso en noviembre de 2026 (dentro de su período October Term 2026, que va de octubre de 2026 a junio de 2027).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube