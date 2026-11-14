​Reanudan operaciones en el espacio aéreo de EEUU bajo esquema escalonado tras falla técnica

Con la advertencia de que el restablecimiento de los itinerarios avanzará de manera paulatina debido a los desajustes logísticos generados durante la jornada, el Departamento de Transporte de Estados Unidos levantó este viernes a las 8:15 p. m. (hora del este) la suspensión que mantuvo paralizados los despegues en todo el país durante varias horas.

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El titular de la cartera, Sean Duffy, explicó en una comparecencia pública que los equipos técnicos consiguieron detectar el origen de la avería y reactivar tanto los centros de control como los sistemas ferroviarios vinculados a la red operativa.

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"Hemos identificado el problema, tenemos nuestros centros y nuestros trenes operativos en este momento y, a las 8:15 de esta noche, hora del este, hemos abierto el espacio aéreo", precisó el funcionario.

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A pesar de la habilitación de las rutas aéreas, el secretario de Transporte subrayó que el despacho de aeronaves enfrentará limitaciones inmediatas sujetas a la disponibilidad de las tripulaciones.

"Va a ser lento. Si están viendo esto en un aeropuerto, consulten con su aerolínea. Depende de si tenemos pilotos y auxiliares de vuelo disponibles para operar", puntualizó Duffy al dirigirse a los viajeros varados en las terminales.

Para mitigar el impacto del cierre temporal, las autoridades aeronáuticas trabajan de forma conjunta con las compañías aéreas con el objetivo de movilizar la mayor cantidad de rutas durante el horario nocturno, mientras que los vuelos que no consigan despegar serán reprogramados para este sábado.

"Nos llevará algún tiempo revertir lo que ha sucedido esta tarde", concluyó el representante gubernamental.