Alerta para los viajeros de Acción de Gracias: ¿Qué estados de EEUU recibirán nieve durante la semana de Thanksgiving 2026?

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) está cada vez más cerca en Estados Unidos. Como todos los años, se celebra el cuarto jueves de noviembre; en 2026, la fecha será el 26 de noviembre.

Millones de familias ya están organizando el encuentro, preparando el tradicional pavo y, sobre todo, planeando cómo viajar.

Según datos oficiales de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), la mayoría de las personas se desplaza en automóvil durante estas fechas, aunque una parte considerable también viaja en avión

Con tantos desplazamientos, muchos viajeros se preguntan si el tiempo permitirá circular con normalidad o si las tormentas podrían alterar sus planes.

El pronóstico oficial del tiempo para Thanksgiving 2026

Según las previsiones de The Old Farmer’s Almanac, una de las fuentes meteorológicas e históricas más consultadas del país, el tiempo durante la semana de Thanksgiving será muy cambiante en distintas zonas de Estados Unidos.

Se esperan días soleados, lluvias intensas y, por supuesto, nevadas propias del invierno.

El invierno empezará a hacerse sentir con fuerza en varias regiones del país. Estas son las zonas donde se prevé nieve durante la semana de Thanksgiving 2026:

El Noreste y el corredor atlántico: Algunas zonas urbanas y rurales podrían recibir las primeras nevadas importantes de la temporada.

Algunas zonas urbanas y rurales podrían recibir las primeras nevadas importantes de la temporada. Los Apalaches: En las áreas montañosas se esperan fuertes descensos de temperatura y precipitaciones en forma de nieve.

En las áreas montañosas se esperan fuertes descensos de temperatura y precipitaciones en forma de nieve. La región de los Grandes Lagos: La nieve por efecto lacustre (“lake-effect snow”) podría reducir la visibilidad en carreteras importantes.

La nieve por efecto lacustre (“lake-effect snow”) podría reducir la visibilidad en carreteras importantes. El Alto Medio Oeste: Los estados de esta región registrarán un ambiente plenamente invernal.

Los estados de esta región registrarán un ambiente plenamente invernal. Alaska: Como es habitual, mantendrá su constante cobertura de nieve en gran parte de su territorio.

Lluvias y temperaturas cálidas en otras regiones del país para el Día de Acción de Gracias

Mientras el norte y el este afrontarán el frío, en otras partes del país se esperan contrastes marcados.

De acuerdo con el análisis publicado por el medio especializado AS USA, habrá lluvias intensas en el sureste, Florida, el noroeste del Pacífico y Hawái.

En cambio, se prevén temperaturas más cálidas de lo normal en Texas y Oklahoma, la región intermontañosa, el suroeste desértico y Hawái.

Las Grandes Llanuras y el sur profundo, por su parte, tendrán cielos despejados, ideales para disfrutar de actividades al aire libre y los tradicionales desfiles

Recomendaciones para los viajeros durante el Día de Acción de Gracias

Si planeas conducir o volar durante la semana de Acción de Gracias, las autoridades de transporte aconsejan consultar con frecuencia los reportes locales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En las próximas semanas, las trayectorias de los frentes fríos podrían cambiar.

Por eso, conviene prever rutas alternativas y revisar el estado del vehículo para evitar contratiempos durante una de las semanas de mayor tráfico del año en Estados Unidos.

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