Florida: ¿Puede una HOA multar a un inquilino o impedirle usar la piscina? Esto dice la ley

Vivir en una comunidad con asociación de propietarios (HOA) en Florida implica cumplir reglas que van más allá del contrato de alquiler.

Las relaciones entre arrendadores e inquilinos se rigen por el Capítulo 83 de los Estatutos estatales, mientras que el Capítulo 720 establece las obligaciones y facultades de las asociaciones de propietarios.

La diferencia importa porque, aunque el dueño de la vivienda mantiene la relación principal con la HOA, los inquilinos también deben respetar las normas comunitarias.

La ley permite que la asociación actúe frente a propietarios y arrendatarios cuando alguno incumple los reglamentos. Por eso, antes de alquilar, conviene solicitar una copia de las reglas y revisar las condiciones del contrato.

Cuándo puede una HOA imponer multas o suspender servicios

El artículo 720.305 establece que una asociación puede imponer multas de hasta $100 por infracción, incluso por cada día que continúe una falta. El límite acumulado es de $1.000, salvo que los documentos oficiales de la comunidad autoricen cantidades superiores.

Sin embargo, la junta no puede aplicar una sanción sin respetar el procedimiento legal. Debe enviar un aviso escrito con al menos 14 días de anticipación y ofrecer una audiencia ante un comité de, como mínimo, tres integrantes que no sean directivos, empleados ni familiares cercanos de estos.

La audiencia debe celebrarse dentro de los 90 días siguientes al aviso. Si el comité rechaza la sanción por mayoría, la asociación no puede imponerla.

La HOA también puede suspender temporalmente el acceso a instalaciones comunes, como piscinas o gimnasios, por incumplimientos. No obstante, esa medida nunca puede impedir que el residente entre o salga de su vivienda ni quitarle el acceso a servicios esenciales.

Qué derechos conserva el propietario frente a la asociación

El dueño puede consultar los registros oficiales de la HOA, participar en las reuniones, votar y ejercer los derechos que reconocen los documentos de la comunidad y la legislación estatal.

También debe atender las cuotas de mantenimiento y otras obligaciones económicas. Si acumula deudas por esas contribuciones, la asociación puede registrar un gravamen (lien) sobre la propiedad y, bajo los requisitos legales, iniciar un procedimiento de ejecución. Por eso, alquilar la vivienda no elimina la responsabilidad financiera del propietario ante la HOA.

Privacidad, reparaciones y protección contra desalojos

El Capítulo 83 protege la privacidad del inquilino. Para realizar reparaciones, el propietario debe avisar con al menos 24 horas de anticipación y entrar entre las 7:30 a. m. y las 8:00 p. m. La ley contempla excepciones, como emergencias o el consentimiento del residente.

El arrendador también debe mantener condiciones habitables, con plomería funcional, agua caliente, estructura segura y control de plagas conforme a las obligaciones legales.

Si incumple responsabilidades importantes, el inquilino puede enviar una notificación escrita de siete días y, bajo condiciones específicas, recurrir a remedios como retener el alquiler. La Florida Bar recomienda conservar ese dinero y buscar orientación judicial antes de utilizarlo.

Por último, una HOA no puede desalojar por su cuenta a un arrendatario. La recuperación de la vivienda exige un procedimiento legal y la intervención de un tribunal. La asociación puede reclamar el cumplimiento de sus reglas, pero no sustituir al juez ni retirar directamente al residente.

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