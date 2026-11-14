Caos aéreo en EEUU: más de 3.600 vuelos cancelados, aeropuertos afectados y tus derechos de reembolso

El sistema aéreo de Estados Unidos atraviesa este sábado 14 de noviembre de 2026 una jornada de fuertes interrupciones tras la orden nacional de detención en tierra (ground stop) impuesta la tarde del viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Aunque el espacio aéreo reabrió alrededor de las 8:15 pm (hora del Este) del viernes, el efecto dominó de aeronaves y tripulaciones fuera de posición mantiene a miles de pasajeros varados cerca de la 1:00 pm de hoy.

De acuerdo con los datos en tiempo real de la plataforma de monitoreo FlightAware al mediodía de este sábado, se registran 3.689 vuelos cancelados y 1.823 retrasados dentro, hacia o desde EEUU, cifras que oscilan conforme las aerolíneas ajustan sus itinerarios vespertinos y que se suman a los miles de vuelos suspendidos durante la emergencia del viernes.

"Las operaciones están regresando lentamente a la normalidad esta mañana. Los aviones están saliendo de las puertas de embarque, rodando y despegando, y es seguro volar", aseguró el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un mensaje publicado en la red social X.

No obstante, el funcionario advirtió que los viajeros seguirán enfrentando demoras y cancelaciones mientras las compañías aéreas reorganizan sus flotas y reubican a las tripulaciones.

Aeropuertos y aerolíneas más golpeados este sábado

Los grandes centros de conexión (hubs) concentran el mayor volumen de afectaciones en el país. Según los reportes consolidados de FlightAware, CBS News y la FAA al mediodía de este sábado:

Aeropuerto / Centro de conexión Estado de las operaciones hoy Hartsfield-Jackson (Atlanta - ATL) Encabeza las cancelaciones a nivel nacional, impactado por los ajustes en la red principal de Delta. O'Hare (Chicago - ORD) Entre los tres aeropuertos con mayor volumen de cancelaciones y demoras acumuladas desde la falla inicial. John F. Kennedy (Nueva York - JFK) Fuerte acumulación de cancelaciones y reprogramaciones en el corredor del noreste. Boston (BOS), Miami (MIA), Los Ángeles (LAX) y Baltimore (BWI) La FAA y reportes de prensa advierten demoras persistentes y ajustes continuos de itinerarios durante toda la jornada.

Por aerolínea, Delta Air Lines lidera las cancelaciones del día con alrededor de 640 vuelos suspendidos, seguida por United Airlines (530) y American Airlines (488).

Asimismo, Air Canada informó que sus vuelos hacia y desde EEUU, así como rutas entre Canadá, el Caribe y Sudamérica que transitan por el espacio aéreo estadounidense, continúan sufriendo cancelaciones y demoras en cadena.

Qué causó la falla y qué dice el gobierno

La paralización del viernes -que duró cerca de cinco horas y obligó a suspender los despegues en todo el país- se debió a una sobrecarga e inconsistencias en la red de comunicaciones de los centros regionales de control de tráfico aéreo, lo que provocó intermitencias en las comunicaciones y vacíos temporales en el radar.

Descartado un ciberataque: el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reiteró que no existe ningún indicio de ciberataque ni de relación con fallas tecnológicas globales previas. "Nunca hubo vidas ni vuelos en riesgo.

La FAA pudo manejarlo y detuvimos los despegues por extrema precaución", afirmó Mullin.

Infraestructura envejecida: Sean Duffy reconoció que equipos obsoletos de control aéreo colapsaron durante la actualización del sistema y subrayó la urgencia de aprobar $30.000 millones adicionales en el Congreso para completar la modernización tecnológica de la red nacional.

Sean Duffy reconoció que equipos obsoletos de control aéreo colapsaron durante la actualización del sistema y subrayó la urgencia de aprobar en el Congreso para completar la modernización tecnológica de la red nacional. Plazo de recuperación: consultores de aviación citados por la prensa estadounidense estiman que, dado que la interrupción afectó aproximadamente a una cuarta parte de los 45.000 vuelos diarios del país, la normalización total tomará varios días, aunque las autoridades prevén que el sistema estará estabilizado antes del pico de viajes de Acción de Gracias (Thanksgiving).

Pasajeros afectados: reembolsos y cambios

Si tienes un vuelo programado para este fin de semana o tu itinerario fue modificado, ten en cuenta las reglas vigentes del Departamento de Transporte (DOT) y de las aerolíneas:

Reembolso en efectivo si decides no viajar: aunque la falla fue externa a las aerolíneas (control de tráfico aéreo) y por ello las compañías no están obligadas en EEUU a pagar compensaciones adicionales por hoteles o comidas, la ley federal sí te garantiza un reembolso total en efectivo al método de pago original si tu vuelo fue cancelado o sufrió un cambio significativo de horario y decides no aceptar la reprogramación. Diferencia entre travel waiver y reembolso: Delta, United, American y otras aerolíneas activaron exenciones de viaje (travel waivers) que permiten cambiar la fecha del boleto sin penalidad ni diferencia tarifaria.

Sin embargo, si aceptas un crédito de viaje (voucher) o abordas un vuelo alternativo, pierdes el derecho al reembolso en efectivo por esa interrupción.

Verifica antes de salir hacia la terminal: tanto el Departamento de Transporte como las aerolíneas piden revisar el estatus del vuelo directamente en la aplicación oficial de la compañía antes de acudir al aeropuerto.

Si compraste el pasaje a través de una agencia externa, debes gestionar el reembolso directamente con la empresa que aparece en tu estado de cuenta.

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