Seguro de auto en Estados Unidos: cómo ajustar la cobertura UM/UIM sin quedar desprotegido

Los conductores en Estados Unidos pueden reducir el costo de su seguro de auto al revisar las coberturas contra automovilistas sin seguro (UM) o con seguro insuficiente (UIM).

Sin embargo, eliminar estas protecciones sin evaluar sus consecuencias puede dejar al asegurado expuesto a gastos médicos y pérdidas económicas después de un accidente.

La cobertura UM protege al conductor y a sus pasajeros cuando otro automovilista provoca un choque y no tiene seguro de responsabilidad civil.

La UIM entra en juego cuando el responsable sí cuenta con una póliza, pero sus límites no alcanzan para cubrir los daños. Ambas pueden incluir protección por lesiones corporales y, según el estado y el contrato, daños materiales.

La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) explica estas diferencias en su guía para consumidores.

Qué cobertura conviene mantener y dónde puedes ahorrar

La protección por lesiones corporales (UMBI/UIMBI) puede cubrir gastos médicos, rehabilitación, salarios perdidos y otros daños reconocidos por la ley aplicable.

Por eso, una referencia para evaluar sus límites consiste en compararlos con los de responsabilidad civil por lesiones corporales (BI) que el conductor compra para responder por daños a terceros. Igualarlos puede ampliar la protección, aunque cada persona debe considerar sus necesidades y las reglas estatales.

En cambio, la cobertura por daños materiales (UMPD/UIMPD) protege el vehículo bajo determinadas condiciones. Si la póliza ya incluye colisión (Collision), el conductor puede comparar ambas opciones antes de pagar por protecciones que podrían coincidir parcialmente.

No obstante, la colisión suele exigir un deducible y sus condiciones no son idénticas a las de UMPD. La NAIC detalla cómo funcionan estas coberturas y sus deducibles en su guía de seguros de auto.

Cómo revisar los límites y las reglas de tu estado

Antes de cambiar la póliza, conviene verificar si el estado exige UM o UIM, si permite rechazarlas por escrito y cuáles son sus límites mínimos.

La mayoría de los estados exige que las aseguradoras ofrezcan alguna modalidad de protección contra conductores sin seguro, pero no todos obligan a contratarla.

En Texas, por ejemplo, la aseguradora debe incluirla salvo que el titular la rechace por escrito, según el Departamento de Seguros de Texas.

También es necesario revisar si el estado permite acumular límites (stacking) entre varios vehículos o pólizas. La modalidad acumulable puede elevar la indemnización disponible, mientras que la no acumulable aplica los límites correspondientes al vehículo involucrado, según la legislación y el contrato. No todos los estados permiten esta opción.

PIP, MedPay y otros detalles que debes comparar

La protección contra lesiones personales (PIP) y los pagos médicos (MedPay) pueden cubrir determinados gastos médicos, pero no sustituyen automáticamente a UMBI/UIMBI.

Antes de reducir límites, revisa sus montos, deducibles, exclusiones y coordinación con otras coberturas. También solicita cotizaciones con distintas combinaciones y compara el ahorro real frente a la protección que perderías.

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