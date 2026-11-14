Nuevo hallazgo en Residencias Caribe: los cuerpos de madre e hija estaban bajo los escombros

Este sábado hallaron dos nuevos cuerpos en residencias Caribe, en el estado La Guaira.

Se trata de una madre y su hija, las cuales se encontraban bajo los escombros de la torre C de residencias Caribe, ubicada en Tanaguanera.

Hallan dos nuevos cuerpos en La Guaira

De acuerdo con el reporte de Unión Radio, los cuerpos hallados fueron identificados como el de María Delia Peña Crespo de 64 años y Dayana Solórzano Peña de 42.

Adicionalmente, destaca que tanto el hallazgo como la extracción de los cuerpos de ambas mujeres estuvo bajo la coordinación del equipo de voluntarios Máquina de Hierro.

Asimismo, resalta que estos dos cuerpos se suman a otros cuatro que también estaban en esta residencia.

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