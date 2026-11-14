Incendio en Carabobo: más de 10 embarcaciones sufren daños cerca del Castillo Libertador

Un incendio de grandes proporciones se registró la tarde del viernes 13 de noviembre de 2026 en Puerto Cabello, estado Carabobo.

El fuego alcanzó aproximadamente 10 embarcaciones, entre lanchas y yates, que permanecían en un área de varadero cercana al Castillo Libertador, también conocido como Castillo de San Felipe.

El siniestro ocurrió dentro de las instalaciones de la Base Naval Contralmirante Agustín Armario. Según los reportes preliminares, las unidades afectadas se encontraban estacionadas en tierra y aparentemente fuera de servicio cuando comenzaron las llamas.

Despliegue de organismos de emergencia

Al conocer la situación, diferentes organismos de seguridad y rescate acudieron al lugar para atender el incendio y ejecutar las labores correspondientes. En el operativo participaron comisiones de Bomberos de Puerto Cabello, Morón, Carabobo, Bomberos Marinos y Bomberos de Dianca.

También se presentaron funcionarios de la DGCIM, SEBIM, Protección Civil, personal del Brico Mill y efectivos de las Fuerzas Armadas, quienes formaron parte del despliegue para controlar la emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, las embarcaciones afectadas permanecían varadas y aparentemente en condiciones de abandono. Esta circunstancia indica que no estaban en funcionamiento cuando ocurrió el incendio.

El balance inicial señala importantes pérdidas materiales por los daños ocasionados a las lanchas y yates. Sin embargo, no se reportaron personas heridas como consecuencia del incidente registrado en las cercanías del histórico Castillo Libertador.

Hasta el momento, las causas que provocaron el incendio permanecen sin esclarecer. Las autoridades mantienen las averiguaciones para determinar cómo comenzaron las llamas y precisar las circunstancias del hecho.

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