Buque cisterna choca contra crucero en Nueva Orleans: todos los detalles del operativo de rescate y los daños

Un buque cisterna colisiona este jueves contra un crucero fluvial de pasajeros en las aguas del río Misisipi a la altura de Nueva Orleans, Luisiana, provocando graves daños estructurales y una respuesta masiva de los servicios de emergencia.

El accidente ocurre en medio de condiciones de navegación complejas, obligando a la Guardia Costera de Estados Unidos a desplegar embarcaciones de rescate para asegurar la zona y verificar el estado de los tripulantes y pasajeros a bordo.

Según CNN en Español, los reportes preliminares indican que las autoridades marítimas evalúan posibles fugas de combustible en el buque cisterna tras el violento impacto lateral contra la embarcación de turismo.

Las agencias de protección civil y los equipos de rescate fluvial establecen un perímetro de seguridad para prevenir riesgos ambientales y facilitar el traslado de los afectados hacia los hospitales de la región. Las operaciones en el puerto de Nueva Orleans permanecen parcialmente restringidas mientras avanzan las pericias técnicas de la Guardia Costera.

¿Qué daños ocasiona el choque del buque cisterna en Nueva Orleans?

El impacto genera la abolladura severa de los mamparos en el crucero, obligando a una evacuación controlada de los turistas hacia los muelles comerciales más cercanos. Los inspectores navales revisan los tanques de carga del buque cisterna para descartar vertidos de hidrocarburos que pongan en peligro el ecosistema del río Misisipi.

Las capitanías de puerto ordenan la inmovilización temporal de ambas embarcaciones para someterlas a peritajes mecánicos y toxicológicos a los capitanes a cargo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asume la investigación oficial para determinar las fallas humanas o mecánicas que provocaron la pérdida de rumbo en el canal fluvial.

Los pasajeros rescatados reciben asistencia médica y psicológica por parte de la Cruz Roja en los centros de acogida habilitados temporalmente en la zona urbana. Las aerolíneas y operadores turísticos coordinan alternativas de viaje para los turistas varados debido a la suspensión de los recorridos fluviales.

Las autoridades portuarias estiman que las restricciones a la navegación se mantendrán durante las próximas horas hasta retirar los escombros y garantizar la seguridad absoluta del canal. Los boletines informativos continuarán actualizándose conforme avancen las labores de remoción de las naves colisionadas.

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