Dos disparos acabaron con la vida de una mujer en Barquisimeto: ocurrió en un centro comercial

Una comerciante identificada preliminarmente como Génesis Heredia perdió la vida este viernes 13 de noviembre, luego de sufrir un ataque armado dentro del centro comercial Bequito, ubicado en la avenida 20 con carrera 28, en el centro de Barquisimeto, estado Lara.

El hecho ocurrió cerca del mediodía y causó conmoción entre las personas que se encontraban en las instalaciones.

De acuerdo con las primeras versiones, dos sujetos con el rostro presuntamente cubierto ingresaron al establecimiento y se dirigieron al primer nivel. Allí localizaron a la mujer, quien estaba sentada cerca de su puesto de trabajo, y le dispararon en dos oportunidades.

Después del crimen, comenzaron a circular videos en redes sociales que mostraban a la víctima sin vida, todavía sentada sobre una silla en el lugar del ataque. La escena generó preocupación entre comerciantes, trabajadores y visitantes que se encontraban en el recinto cuando ocurrieron las detonaciones.

Los primeros reportes indican que los responsables abandonaron el lugar después de disparar contra la mujer. Sin embargo, hasta ahora no se han ofrecido detalles oficiales sobre la identidad de los atacantes ni sobre las circunstancias que rodearon su ingreso al establecimiento.

Cicpc investiga el asesinato de la comerciante

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al centro comercial Bequito para realizar el levantamiento del cadáver y comenzar las pesquisas.

Hasta el momento, no se conocen las razones que motivaron el asesinato de Génesis Heredia ni quiénes estarían detrás del ataque. Las investigaciones continúan para esclarecer este hecho violento que conmocionó al centro de Barquisimeto.