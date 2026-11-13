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Operativo de emergencia permitió salvar a un hombre dentro de su vivienda: esto pasó

La rápida reacción de las personas cercanas permitió activar el procedimiento antes de que la situación tuviera consecuencias más graves.

Por Jessica Molero
Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 01:25 pm
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Operativo de emergencia permitió salvar a un hombre dentro de su vivienda: esto pasó

Un operativo de emergencia permitió salvar la vida de un hombre que ingirió sustancias tóxicas dentro de su residencia, ubicada en el sector Tierra Negra, en Maracaibo, estado Zulia. 

La intervención se produjo después de que familiares y vecinos alertaran a los organismos de seguridad sobre su situación.

De acuerdo con la información difundida, el ciudadano presentaba señales de depresión y no respondía a los llamados de sus allegados, lo que generó preocupación y motivó la solicitud de ayuda inmediata.

Bomberos ingresaron por la fuerza al inmueble

Funcionarios de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y efectivos del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo acudieron al lugar para verificar la emergencia. Debido a que no lograban acceder a la vivienda, los equipos tuvieron que ingresar por la fuerza para localizar al hombre.

Al entrar, confirmaron que el ciudadano había ingerido sustancias tóxicas y que había dejado una nota. Los funcionarios consiguieron auxiliarlo oportunamente y coordinaron su traslado para recibir atención médica.

Las autoridades destacan la importancia de no minimizar las señales de alerta y solicitar asistencia profesional cuando sea necesario. Asimismo, recuerdan que la colaboración ciudadana puede ser decisiva para activar los mecanismos de protección y evitar desenlaces lamentables.

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