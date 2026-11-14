Reportan accidente entre Villa de Cura y Cagua este 14 de noviembre: hay 25 lesionados ​

Este sábado 14 de octubre de 2026, se registró u n accidente vial en la carretera nacional entre Villa de Cura y Cagua, específicamente en el sector Casupito, dejó un total lesionadas.

El suceso generó la movilización de diversos cuerpos de seguridad para atender la emergencia en el lugar de los hechos, ínfimo el Diario.

La unidad de transporte público involucrada sufrió un despiste cuando el conductor perdió el control. El vehículo salió de la vía y cayó en los terrenos de la Hacienda El Palmar, donde quedó atrapado entre los cultivos de caña de azúcar.

Atención a los heridos

Los 25 ciudadanos afectados recibieron los primeros auxilios en el sitio del siniestro. Luego, los equipos de rescate los llevaron de emergencia al Hospital Dr. José María Vargas de Cagua, donde permanecen bajo observación médica.

Despliegue de seguridad

Un grupo de 32 funcionarios de diferentes organismos de prevención participó en el control de la situación. El operativo incluyó a 14 miembros de Protección Civil, siete bomberos de Aragua, cuatro agentes de la Policía Nacional Bolivariana, cuatro oficiales de la Policía Municipal de Sucre y tres funcionarios de la Policía Bolivariana de Aragua.

Investigaciones del siniestro

Las autoridades de tránsito terrestre comenzaron las averiguaciones para aclarar los motivos del accidente. Los expertos evalúan posibles fallas mecánicas o problemas en las condiciones de la carretera que causaron que el transporte perdiera la ruta.

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