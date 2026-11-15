Tragedia en la autopista Valle-Coche: dos fallecidos tras violento choque contra camión

Este domingo 15 de junio, se reportó un violento accidente vial en el que fallecieron una mujer y un hombre en la autopista Valle-Coche, en Caracas.

De acuerdo con medios locales, el suceso ocurrió luego de que el vehículo particular en el que se desplazaban las víctimas impactara contra la parte trasera de un camión. El siniestro vial se registró cerca de las 7:00 a. m. a la altura del rayado de la estación de servicio PDV.

¿Qué ocurrió?

Las imágenes difundidas del hecho revelan los graves daños materiales y el despliegue posterior de las autoridades en la vía.

En las fotografías se observa el automóvil particular severamente destruido, especialmente en su parte delantera, techo y parabrisas, con la estructura superior colapsada y aplastada debido a la violencia del impacto contra la unidad de carga pesada.

Además, en el interior del vehículo afectado, se aprecian los asientos delanteros y parte de la cabina destrozados y cubiertos de escombros y vidrios rotos.

También se evidencian las labores de los equipos de rescate y seguridad, el cual quedó con pérdida total de su estructura superior.

Despliegue de seguridad y tránsito

El choque provocó una fuerte tranca vehicular en la zona. Los funcionarios cerraron el paso parcial para realizar las pericias y el levantamiento de los cuerpos. Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas mientras retiraban los vehículos siniestrados.

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