“Sufrí un arresto violento e injustificado”: hombre presenta demanda multimillonaria contra la ciudad de Nueva York

Un hombre presentó una demanda multimillonaria contra la ciudad de Nueva York, tras considerar que fue víctima de un arresto violento e injustificado.

A siente meses de lo ocurrido en una licorería de Brooklyn, de donde salió con fracturas, heridas profundas y secuelas emocionales, Timothy Brown llevó su caso ante la justicia federal.

Exige 100 millones de dólares como compensación

El hombre presentó una demanda por 100 millones de dólares contra la ciudad y el Departamento de Policía, además de dos detectives y sus supervisores.

Según lo reportado por ABC 7, la denuncia señaló que los agentes lo confundieron con un hombre sospechoso de comprar drogas y que, durante la intervención del 14 de abril, recurrieron a fuerza excesiva.

El demandante añadió que lo detuvieron ilegalmente y promovieron cargos sin fundamento.

Al respecto, la Policía explicó que los detectives encubiertos creyeron que su descripción coincidía con la de la persona que buscaban.

El episodio ocurrió cuando Brown, auxiliar de atención domiciliaria y guardia de seguridad, entró a comprar una botella de vino después de terminar su jornada laboral.

"Arresto violento e injustificado"

De acuerdo con la demanda, dos detectives vestidos de civil se acercaron y lo sometieron sin identificarse. La secuencia quedó registrada en video.

Los agentes lo empujaron contra una pila de botellas. Varios envases se rompieron y Brown fue arrastrado entre los vidrios esparcidos por el suelo. La denuncia cuestionó la necesidad y proporcionalidad de la intervención.

Brown sufrió fracturas en las costillas, la nariz rota, daños en los brazos y una muñeca, además de un golpe en la cabeza. También terminó con una cortadura profunda en una pierna que requirió alrededor de 30 puntos de sutura.

Enfrenta secuelas físicas y psicológicas

Ahora, el ciudadano aseguró que todavía siente dolor y tiene dificultades para caminar, por lo que necesita apoyarse en un bastón.

A las consecuencias físicas se suman las psicológicas. Brown recibe tratamiento por trastorno de estrés postraumático.

La acción legal fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. Los detectives implicados son Volkan Maden y Michael Algerio. La demanda reclama 100 millones de dólares por los daños físicos y emocionales que Brown atribuye al operativo. La cifra deberá discutirse en el proceso civil, junto con las pruebas y testimonios.

El proceso deberá determinar si la actuación de los detectives vulneró sus derechos y qué responsabilidad corresponde a la ciudad y a los funcionarios señalados.

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