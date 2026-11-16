Golpeó salvajemente a un hombre con una llave de cruz: privan de libertad a venezolano por violento episodio

Un hombre venezolano, de 20 años de edad, quedó en prisión preventiva por su responsabilidad en un violento ataque contra otro ciudadano. La víctima sufrió una fractura de cráneo tras ser golpeada varias veces con una herramienta.

De acuerdo con la publicación del medio chileno Diario El Pingüino, el presunto agresor quedó identificado como Jeiner José Muñoz Leal, quien fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autor del delito de homicidio simple en grado de frustrado.

Golpeó salvajemente a un hombre con una llave de cruz

El ataque ocurrió durante la madrugada del pasado 5 de noviembre, frente a un domicilio de la calle Sargento Aldea, en la capital de la región de Magallanes, Chile.

Según expuso la Fiscalía, la víctima intentó interceder para calmar los ánimos durante una acalorada discusión que se registró en el lugar. Sin embargo, en ese momento, el imputado la golpeó en reiteradas ocasiones en la cabeza con una llave de cruz.

Como consecuencia de la brutal agresión, el afectado sufrió una fractura de cráneo con hundimiento y un hematoma intracerebral que lo mantuvo con riesgo vital.

Prisión preventiva para el venezolano

El agredido debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Clínico de Magallanes, recinto donde continúa internado bajo cuidado médico y con secuelas neurológicas que afectan su habla y comprensión.

Tras diligencias de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, el acusado fue detenido durante la noche del pasado jueves en su vivienda.

En el lugar, las autoridades incautaron la herramienta utilizada en el hecho.

El tribunal acogió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y fijó un plazo de investigación de 90 días.

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