Enmascarado de "La Purga" asesina a estudiante en Colorado: su hermana lo delató

La investigación por el homicidio de un joven de 19 años durante una celebración universitaria registró un avance determinante luego de que las fuerzas del orden confirmaran la plena identificación de las personas captadas por las cámaras de seguridad en la escena. El caso, centrado en el tiroteo en fiesta de Halloween en Colorado ocurrido el pasado 31 de octubre en el vecindario University Hill de Boulder, mantiene detenido sin derecho a fianza a Omar Pérez, de 18 años, tras ser señalado ante las autoridades por su propia hermana.

La oficial de información pública de la policía de Boulder, Dionne Waugh, ratificó que los detectives ya establecieron la identidad de los individuos que aparecían en el material audiovisual divulgado previamente para pedir colaboración ciudadana, incluyendo a dos hombres —uno con camiseta de "Art the Clown" y otro con sudadera roja con capucha— y una mujer testigo.

"La investigación continúa. Si se producen detenciones o se presentan cargos adicionales, enviaré un comunicado de prensa", dijo Waugh.

Por su parte, Shannon Carbone, oficial de información pública de la Fiscalía del Condado de Boulder, explicó que los fiscales "argumentaron con éxito en el tribunal el martes para que Pérez permaneciera detenido sin derecho a fianza" y fijaron su audiencia preliminar para el 10 de febrero de 2027. El acusado enfrenta cargos por asesinato con extrema indiferencia, agresión en primer grado e intento de asesinato en primer grado.

"Por asesinato en primer grado, la única pena permitida por la ley es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es probable que se presenten cargos adicionales", dijo Carbone.

Reconstrucción del altercado en University Hill

De acuerdo con la declaración jurada de arresto, agentes policiales acudieron inicialmente a una vivienda en Marine Street a las 9:58 p. m. del 31 de octubre por quejas de ruido, emitiendo una citación tras la cual cientos de asistentes desalojaron el lugar. Sin embargo, a las 11:28 p. m. recibieron reportes de disparos en la misma propiedad.

Los testimonios recabados indican que Pérez regresó a la residencia acompañado por otras seis personas y, tras pedírseles que se retiraran, se desató una discusión en la sala y el porche. Testigos señalaron que el joven vestía un aparente uniforme del equipo SWAT y una máscara de la película La Purga. Cuando un residente lo sujetó con una llave de cabeza, Pérez presuntamente sacó un arma de fuego, después de que un testigo lo escuchara advertir: "Oh, podría disparar contra este lugar".

Durante los disparos, Luca Hanlon recibió un impacto en el cuello y falleció al día siguiente en el centro médico Boulder Community Health, mientras que otro estudiante de 19 años resultó herido en una pierna.

"No tengo más información sobre la segunda víctima por motivos de privacidad. Si eso cambia, enviaré un comunicado de prensa", declaró Waugh a Fox News Digital.

El reporte familiar y rastreo del sospechoso

La captura se facilitó cuando la hermana de Pérez observó las fotografías difundidas por la policía, reconoció la vestimenta de su hermano y contactó a los investigadores. Adicionalmente, revisó la aplicación familiar Life360, comprobando que la ubicación del joven coincidía con la vivienda a la hora del ataque y trazando su recorrido posterior por Westminster, Arvada, Keenesburg y Thornton.

"El acusado fue arrestado en Thornton. No es estudiante de la Universidad de Colorado y, contrariamente a algunos rumores, no fue arrestado en el campus", declaró Carbone a Fox News Digital.

La familiar informó a los detectives que días antes del crimen Pérez había adquirido ilegalmente una pistola Glock de 10 mm "en la calle" y publicó fotografías del arma en Instagram para reemplazar un revólver que "arrojó entre unos arbustos" tras herirse accidentalmente en una pantorrilla el 26 de septiembre. También relató que cuando él la recogió del trabajo en un sedán Audi rojo junto a otras tres personas, observó una máscara negra similar a la de La Purga en el piso del vehículo, momento en que él le comentó que habían sido agredidos previamente en una fiesta "por cuatro hombres y sus amigos".

Perfil de la víctima

La Universidad de Colorado en Boulder identificó a Luca Hanlon, oriundo de Pensilvania, como estudiante de segundo año de producción multimedia en la Facultad de Comunicación, Medios, Diseño e Información. Su entorno cercano lamentó lo sucedido tras confirmarse su deceso.

"No me lo creo. Era mi mejor amigo. Siempre estaba ahí. Si necesitaba un hombro en el que llorar, ahí estaba, para celebrar los mayores logros de la vida. Era un ciudadano ejemplar, íntegro y admirable", declaró Jack Anderson, amigo de Hanlon, a ABC 7 de Denver. "Yo diría que él era la persona en la que yo aspiraba a convertirme. Él era esa persona".

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