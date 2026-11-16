El Servicio de Investigación Penal (SIP) del Cuerpo de Policía del Estado Portuguesa (CPEP) recuperó un vehículo, propiedad de una empresa estatal, el cual, aparentemente, había sido comercializado de manera fraudulenta.

El automóvil en cuestión es un todoterreno de la marca Toyota, modelo Land Cruiser, popularmente conocido como “machito”, de color blanco y del año 1998.

Recuperan vehículo de empresa estatal en Portuguesa

De acuerdo con el medio Portuguesa al Día, el vehículo se localizó en la avenida José María Vargas del municipio Guanare, durante labores de patrullaje e investigación de las autoridades, con el objetivo de contrarrestar el robo y hurto de automotores.

Los funcionarios verificaron las placas del automóvil a través del sistema del INTT, y constataron que presentaba trámites fraudulentos. Asimismo, comprobaron que se encuentra registrado a nombre de la empresa estatal CVG Electrificación del Caroní C.A.

Un detenido durante intervención policial

Por este procedimiento quedó bajo custodia un ciudadano identificado con las iniciales R.M.B.J., de 45 años de edad. El hombre quien conducía el vehículo en el momento de la revisión policial.

Tras confirmar las irregularidades en la documentación, los oficiales retuvieron de manera preventiva el automotor, conforme a los protocolos de ley.

El caso quedó inmediatamente a la orden de la Fiscalía en Materia de Vehículos del Ministerio Público del Primer Circuito Judicial Penal Portuguesa, entidad que se encargará de las averiguaciones y determinará las responsabilidades correspondientes a este caso.

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