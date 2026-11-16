Una mujer de 50 años de edad resultó detenida por su presunta responsabilidad en el delito de hurto, en una vivienda donde trabajaba como empleada doméstica, en el municipio Chacao, en Caracas.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) identificaron a la implicada como a Judith Cantillo Álvarez, de nacionalidad colombiana. Por este delito también quedó detenida una mujer identificada como Betzabeth del Carmen Castillo.

Aprovechó su posición como empleada doméstica para cometer el hurto

De acuerdo con el reporte publicado por el director del Cicpc, Douglas Rico, las labores de investigación permitieron conocer que Judith Cantillo se aprovechó de su rol como empleada doméstica, además de la confianza que le tenían los propietarios de la vivienda, para sustraer mil dólares americanos en efectivo.

Asimismo, se apoderó de varios relojes de alta gama, los cuales reemplazó por unos falsificados.

Sospechosa y su cómplice compraron una moto con el dinero robado

Posteriormente, entregó las piezas originales a Betzabeth Castillo, quien sería la encargada de su comercialización en el mercado informal.

Tras su captura, las autoridades recuperaron parte del dinero hurtado, los relojes falsos y un vehículo tipo moto, el cual habría sido adquirido con las ganancias que obtuvieron a través del delito.

Las detenidas quedaron a la orden del Ministerio Público.

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