Un hombre recibió un disparo en el rostro por parte de otro ciudadano, con quien sostuvo una acalorada discusión, en una vía pública del estado Falcón.

El hombre herido quedó identificado como Luis Henrique Gutiérrez Miquilena, quien se encuentra en grave estado de salud, debido al impacto de bala que le causó un desconocido.

Hombre desconocido le disparó durante una discusión

El incidente ocurrió en el sector 8 de Diciembre de la parroquia Tucacas, municipio José Laurencio Silva, aproximadamente, a las 5:00 de la mañana de este lunes.

De acuerdo con el reporte de La Calle, la víctima, residente de la comunidad Brisas del Mar, sostuvo un altercado verbal con el agresor antes de que este desenfundara un arma de fuego y le disparara en el área maxilar derecha. El proyectil le causó una herida con orificio de entrada, sin salida.

Agresor huyó tras el violento altercado en Falcón

Tras perpetrar el ataque, el responsable huyó rápidamente de la escena con rumbo desconocido, mientras que Gutiérrez Miquilena fue auxiliado y trasladado de emergencia hasta el hospital Doctor Lino Arévalo, donde recibe atención médica especializada.

Una vez reportado el ingreso del paciente al referido centro asistencial, los distintos organismos de seguridad asumieron el caso e iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del atacante.

Se desconocen los motivos que derivaron en la discusión entre los dos hombres.

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