Seis personas resultaron detenidas este lunes, tras una investigación de varios meses sobre trata de personas, en Carolina del Sur (EEUU).

La Oficina del Sheriff del Condado de Anderson informó que la investigación, realizada con la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), involucró a los propietarios del restaurant Imperial Grill.

El medio local Fox Carolina reportó que, este lunes, investigadores sacaron bolsas con pruebas del restaurante.

Seis detenidos por trata de personas en Carolina del Sur

Como parte de la investigación, se ejecutaron órdenes de registro en el restaurant Imperial Grill, así como en varias residencias en el condado de Anderson.

Asimismo, las autoridades detuvieron a seis personas por trata de personas y conspiración criminal. Entre los acusados figuran Yun Fei Ni (copropietaria de Imperial Grill), Hui Jiang (copropietario de Imperial Grill), Xiao Shan Zheng, Xuehua Jiang, Zhang Yunmei y Ren Guiying.

Según las órdenes judiciales, los investigadores documentaron que entre 10 y 12 trabajadores eran transportados habitualmente entre el restaurante y las viviendas vinculadas a los sospechosos.

Según los documentos, el 22 de octubre, ocho trabajadores informaron haber trabajado hasta 10 y 12 horas, seis días a la semana, pero no figuraban en la nómina del restaurante.

Trasladaban a personas explotadas entre el restaurante y distintas viviendas

La orden judicial señalaba que, tras meses de vigilancia, se constató que los desplazamientos de los trabajadores eran limitados y que principalmente iban y venían del restaurante.

Según las órdenes de arresto, los sospechosos colaboraron para reclutar, transportar y dar refugio a personas para trabajos forzados. Cada uno de los implicados desempeñó funciones específicas para lograr el objetivo ilícito común.

Los agentes indicaron que la investigación sigue en curso y activa. Podrían producirse más detenciones.

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