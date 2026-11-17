Tres hermanos trillizos, de 19 años, permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana, luego de ser detenidos durante una parada de tráfico en Bessemer, Alabama.

Los hermanos, de origen colombiano, fueron abordados por las autoridades migratorias el pasado 5 de noviembre. Sus familiares expresaron su preocupación, especialmente porque su madre, Nancy Mirella Velásquez, se encuentra en Colombia y se recupera de una cirugía por cáncer de estómago.

Trillizos colombianos detenidos por ICE

Los jóvenes responden a los nombres de Duvan, Esteban y Thomas Norvey Manrique Velásquez.

De acuerdo con los reportes de WBRC 6 News, citados por el medio digital Hispatlanta, los tres se hermanos se dirigían a trabajar cuando fueron detenidos.

Durante el mismo operativo, las autoridades también arrestaron su amigo, de 19 años, Michael Newton Angsioco Medina.

Los cuatro fueron trasladados hasta el Centro de Detención Migratoria Pine Prairie, en Luisiana, donde permanecen bajo custodia migratoria.

En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, ICE confirmó la detención de los tres hermanos y aseguró que permanecerán bajo custodia mientras se desarrolla el proceso migratorio correspondiente.

Recaudan fondos para cubrir gastos legales

La agencia indicó que los jóvenes habían sido detenidos previamente por la Patrulla Fronteriza en mayo de 2023, luego de ingresar al país cerca de Yuma, Arizona, cuando todavía eran menores de edad.

Posteriormente, fueron entregados ante la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

ICE también aclaró que tener una solicitud migratoria pendiente o una autorización de empleo no significa que una persona tenga automáticamente un estatus migratorio legal en Estados Unidos.

Ante esta situación, los familiares iniciaron una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe para cubrir los honorarios de abogados de inmigración, asesoría legal y otros gastos relacionados con el proceso.

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