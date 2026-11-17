El Equipo Internacional de Búsqueda y Rescate del Reino Unido (UK-ISAR) anunció a través de su cuenta oficial en Instagram la muerte de Davey, el can británico que participó en las labores de rastreo en el estado La Guaira luego de los sismos registrados el 24 de junio.

El organismo detalló que el deceso ocurrió de forma inesperada, destacando que "era un miembro muy querido de la familia ISAR del Reino Unido".

Durante su tiempo activo, el canino integró diversas comisiones humanitarias en el extranjero junto a su manejadora, Lindsay. En su comunicado, la institución británica divulgó fotografías del animal trabajando sobre estructuras colapsadas en territorio venezolano y subrayó su trayectoria operativa: "Jugó un papel importante en nuestros despliegues internacionales, viajando a Turquía, Marruecos y Venezuela", precisó el UK-ISAR.

Mensajes institucionales y despedida de su equipo

Tras confirmarse el "repentino fallecimiento", la organización británica extendió palabras de solidaridad hacia su entrenadora y compañeros de unidad en "este momento increíblemente difícil".

"Davey era algo más que un perro de búsqueda; era un valioso colega, un fiel compañero y una parte muy especial de nuestro equipo. Estamos increíblemente orgullosos de todo lo que logró y de la diferencia que hizo", agregó el comunicado. "Gracias por todo, Davey. Tu dedicación, valentía y contribución nunca serán olvidados".

Reacciones y apoyo ciudadano

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido se sumó a los pronunciamientos mediante un comunicado en el que reconoció el servicio prestado por el perro y envió mensajes de respaldo a sus responsables. Paralelamente, usuarios en plataformas digitales, entre ellos ciudadanos venezolanos, compartieron mensajes para recordar la intervención del animal en las áreas perjudicadas, informó Caraota Digital.

Luego de los movimientos telúricos del 24 de junio, brigadas locales y extranjeras acudieron a La Guaira, entidad que concentró los mayores daños materiales. Davey y decenas de canes especializados operaron durante jornadas continuas entre los restos de inmuebles derrumbados con el objetivo de localizar sobrevivientes y recuperar cuerpos.

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