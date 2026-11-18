El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) publicó el procedimiento oficial en línea para que los ciudadanos modifiquen su estado civil (casado, divorciado o viudo) a través de su página web y agenden su cita presencial.

​Para iniciar el trámite de modificación de estatus, el usuario debe cumplir los siguientes lineamientos:

​"Ingresa en nuestro portal web www.saime.gob.ve".

​"Dirígete a trámites en línea y haz clic en solicitar trámites".

​"Inicia sesión con tu usuario y contraseña seguido de Datos Civiles".

​"Haz clic en nueva solicitud y selecciona actualización de estado civil".

​Requisitos documentales según el estatus

​La administración exige consignar soportes específicos de acuerdo con la modificación requerida:

​ De Soltero(a) a Casado(a): El único recaudo obligatorio es la "Copia simple del acta de matrimonio".

El único recaudo obligatorio es la "Copia simple del acta de matrimonio". ​ De Casado(a) a Divorciado(a): La institución demanda la "Copia certificada del acta de matrimonio con la nota al margen". Adicionalmente, se solicita la "Copia simple del acta de nacimiento: sólo si la mujer agregó el apellido de casada en su identificación previa, para poder retornar a su estado original".

La institución demanda la "Copia certificada del acta de matrimonio con la nota al margen". Adicionalmente, se solicita la "Copia simple del acta de nacimiento: sólo si la mujer agregó el apellido de casada en su identificación previa, para poder retornar a su estado original". ​De Casado(a) a Viudo(a): El expediente digital debe contener la "Copia certificada del acta de defunción". Asimismo, se requiere la "Copia simple del acta de nacimiento: sólo si la solicitante manifiesta la voluntad de no seguir utilizando el apellido de casada".

Una vez cargados los documentos en la plataforma, el proceso concluye con la confirmación de los datos, el agendamiento de la cita en la oficina del Saime de su preferencia y la descarga de la planilla, la cual se recomienda guardar en el celular para mostrarla el día de la cita.

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