El estado está aplicando una reducción de $18,000 dólares en el valor tasado de las viviendas que cumplen los requisitos, según informó el Departamento de Ingresos de Georgia (DOR) en su sitio web oficial y confirmó la oficina del gobernador Brian Kemp.

El programa ofrece una subvención por única vez y cuenta con un fondo estatal de $950 millones de dólares, aprobado como parte del presupuesto enmendado para el año fiscal 2026 (AFY2026).

Su objetivo es ayudar a las familias a hacer frente al aumento de los costos de vivienda.

¿Cómo funciona la reducción de $18.000 en tu factura de impuestos a la propiedad?

A diferencia de otros programas de ayuda, el DOR aclara que los contribuyentes no recibirán un cheque por correo ni un depósito directo.

En cambio, las autoridades fiscales locales restarán los $18.000 dólares del valor tasado de la vivienda —el 40 % de su valor justo de mercado, que sirve para calcular los impuestos— antes de emitir la factura final.

Por ejemplo, si tu vivienda está tasada en $100.000 dólares, los impuestos locales y escolares se calcularán sobre un valor reducido de $8.000 dólares.

Sin embargo, el estatuto O.C.G.A. 36-89-1 establece que el crédito no puede superar el total de impuestos que debe el propietario, una vez aplicadas las demás exenciones vigentes.

Requisitos para recibir el alivio fiscal en Georgia

El Departamento de Ingresos de Georgia y el medio especializado Solo Dinero señalan que el beneficio no se aplica a propiedades de inversión ni a viviendas destinadas al alquiler.

Para que el descuento se aplique automáticamente a tu factura de 2026, debes cumplir estas cuatro condiciones:

Propiedad confirmada: Haber sido propietario legal de la vivienda desde el 1 de enero de 2026.

Residencia principal: Vivir en el inmueble como hogar habitual y domicilio legal permanente.

Exención aprobada: Contar con una exención de vivienda principal (homestead exemption) válida, solicitada antes de la fecha límite del 1 de abril de 2026.

Saldo tributario activo: Tener una obligación vigente de impuestos a la propiedad sobre la cual aplicar la rebaja.

¿Tienes que hacer algún trámite adicional para recibir el beneficio?

Si ya tienes activa la exención de vivienda principal, no necesitas llenar formularios adicionales ni visitar oficinas gubernamentales.

El Departamento de Ingresos de Georgia coordina directamente con los gobiernos locales para que el descuento aparezca en el estado de cuenta de cada condado.

Si ya recibiste tu factura y no ves reflejada la reducción, o pagas tus impuestos en cuotas, comunícate con la oficina del comisionado de impuestos de tu condado o consulta las preguntas frecuentes sobre el 2026 Property Tax Relief Grant en el sitio web oficial.

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