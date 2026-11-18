El tren navideño de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), ya convertido en una tradición, emprende su recorrido anual por Estados Unidos y tendrá en Illinois su primera parada de la temporada.

Desde la semana de Acción de Gracias, miles de familias podrán disfrutar de conciertos gratuitos y de un espectáculo de luces festivas en los suburbios de Chicago y el norte del estado.

Según el itinerario oficial publicado en el sitio de Canadian Pacific Kansas City (cpkcr.com) y los reportes de Telemundo Chicago, la locomotora decorada hará cuatro paradas en Illinois entre el 23 de noviembre y el 8 de diciembre de 2026.

Horario oficial del Holiday Train en Illinois

El tren abrirá su vagón escenario en tres suburbios del área metropolitana de Chicago y en una ciudad más al oeste.

En cada parada habrá presentaciones en vivo de artistas internacionales, con entrada gratuita:

Lunes 23 de noviembre — Franklin Park, Illinois: El tren estacionará en el lado sur del cruce ferroviario de Ruby Street (al norte de Franklin Avenue) de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. La banda canadiense Magic! y la cantante MARIS encabezarán el concierto gratuito.

Martes 24 de noviembre — Pingree Grove, Illinois: La locomotora llegará frente al Ayuntamiento (Village Hall), en la intersección de Railroad Street y Reinking Road, de 9:00 a. m. a 9:30 a. m. Nuevamente, Magic! y MARIS ofrecerán su espectáculo matutino.

Martes 24 de noviembre — Byron, Illinois: Tras salir de los suburbios de Chicago, el convoy continuará su ruta hacia el oeste para presentarse cerca de la escuela secundaria en Tower Road al mediodía.

Martes 8 de diciembre — Gurnee, Illinois: El tren regresará al área de Chicago para detenerse frente a la escuela secundaria Viking Middle School (4460 Old Grand Ave.) de 5:15 p. m. a 5:40 p. m. El reconocido músico de soul y R&B Allen Stone protagonizará esta presentación nocturna.

Paradas adicionales en el vecino estado de Wisconsin

Para quienes buscan más opciones cerca de la frontera norte de Illinois, el calendario oficial de CPKC incluye varias paradas en Wisconsin durante la segunda semana de diciembre:

8 de diciembre: Sturtevant y Caledonia.

Sturtevant y Caledonia. 9 de diciembre: Wauwatosa, Hartland, Oconomowoc, Watertown y Columbus.

Wauwatosa, Hartland, Oconomowoc, Watertown y Columbus. 10 de diciembre: Portage y Wisconsin Dells.

Una tradición solidaria que ayuda a combatir el hambre en Chicago

Además de ofrecer un espectáculo visual, el Holiday Train tiene una importante misión benéfica. Según cifras de Canadian Pacific Kansas City y reportes de FOX 32 Chicago, desde su creación en 1999 el programa ha recaudado más de 28,3 millones de dólares y 5,6 millones de libras de alimentos.

En cada parada, la empresa entrega donativos a los bancos de alimentos locales y anima a los asistentes a contribuir con alimentos no perecederos o aportes económicos para apoyar a las familias necesitadas de la comunidad.

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades de las ciudades anfitrionas y los organizadores recomiendan llegar con al menos 30 minutos de anticipación, tener en cuenta los cierres de calles y la congestión en los cruces ferroviarios, y llevar ropa térmica para protegerse de las bajas temperaturas invernales del Medio Oeste.

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