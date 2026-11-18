Con la llegada del frío a Illinois, el área metropolitana de Chicago pone en marcha su calendario invernal de patinaje sobre hielo.

La temporada 2026-2027 ya dio sus primeros pasos el pasado 13 de noviembre con la apertura de la icónica pista de Maggie Daley Park, y continuará escalonadamente este viernes 20 de noviembre -con el debut de Millennium Park, Gallagher Way y The Peninsula- y el viernes 27 de noviembre, cuando abrirán las pistas comunitarias del Distrito de Parques de Chicago.

Para quienes buscan actividades recreativas en familia, en pareja o con amigos sin desequilibrar el presupuesto, la ciudad y sus suburbios ofrecen 14 recintos que van desde circuitos al aire libre con vistas a los rascacielos hasta estadios techados disponibles todo el año. Varias pistas permiten entrar gratis si llevas tus propios patines, y todas ofrecen alquiler de equipo para niños y adultos.

A continuación, desglosamos las opciones por categoría, con tarifas, fechas y reglas de reservación verificadas para esta temporada.

Tabla comparativa rápida: dónde patinar y cuánto cuesta

Pista / Recinto Zona Temporada 2026-2027 Entrada general Alquiler de patines ¿Requiere reserva? Maggie Daley Park Ribbon Downtown (Loop) 13 nov. – 7 mar. 2027 Gratis (1.ª sesión del día) / $5 resto $17–$21 en línea ($19–$23 sin reserva) Sí (recomendada) McCormick Tribune (Millennium Park) Downtown (Loop) 20 nov. – 31 ene. 2027 Gratis (lun-jue y 1.ª sesión fin de semana) / $5 resto $18 (lun-jue) / $22 (vie-dom y festivos) Sí (en línea) Gallagher Ice Rink Wrigleyville 20 nov. – 31 dic. 2026 $8 (13+ años) / Gratis (12 o menos) $16 No The Peninsula Sky Rink Magnificent Mile 20 nov. – 15 feb. 2027 (fechas selectas) Gratis $20 adultos / $10 niños (12 o menos) No (llamar antes) Midway Plaisance Ice Rink Hyde Park 27 nov. – 15 feb. 2027 Gratis $7 Sí (en línea) Warren Park Ice Rink West Ridge 27 nov. – 15 feb. 2027 Gratis $7 Sí (en línea) McFetridge Sports Center Irving Park Todo el año $6 (13+ años) / $5 (12 o menos) $4 Solo sesión de adultos Blackhawks Ice Center Near West Side Todo el año $14 general / $10 niños (≤10) y mayores $6 No (orden de llegada) Chicago Wolves Ice Rink Rosemont 21 nov. – 31 ene. 2027 Gratis $8 No (orden de llegada) Skatium Ice Arena Skokie Todo el año $7 $4 No Paul Hruby Ice Arena Oak Park Todo el año $12 (incluye patines) Incluido en la entrada Opcional (hasta 14 días antes) Robert Crown Center Evanston Todo el año $10 (18+ años) / $6 (17 o menos) $4 No Arrington Lagoon Evanston Med. diciembre – med. febrero Gratis (sujeto al clima) Sin alquiler en el sitio No Weinberg Family Rec. Center Glencoe 27 nov. – 28 feb. 2027 $12 residentes / $24 no residentes (lun-vie) $5 Fines de semana solo con pase

Pistas emblemáticas en el centro y norte de la ciudad

Maggie Daley Park Ice Skating Ribbon (337 E. Randolph St. | 312-552-3000): ya abierta desde el 13 de noviembre. A diferencia de las pistas tradicionales, es un sendero curvo de un cuarto de milla rodeado de pinos con capacidad para más de 700 personas.

Si llevas patines propios, la entrada es gratuita en la primera sesión del día (11:00 am entre semana no festiva; 8:00 am fines de semana y festivos) y cuesta $5 en el resto de horarios.

El alquiler cuesta $17 en línea de lunes a jueves ($19 en taquilla) y $21 de viernes a domingo o festivos ($23 en taquilla).

Las reservas se liberan en bloques cada dos semanas los lunes al mediodía.

En el lugar funcionan el Rink Cafe y Downtown Deli (que vende kits de S'mores para asar en los fogones). Nota: No se permiten teléfonos ni bolsos en el hielo.

McCormick Tribune Ice Rink en Millennium Park (1 N. Michigan Ave. | 312-285-2361): abre el 20 de noviembre junto al árbol navideño de la ciudad y la escultura Cloud Gate ("The Bean").

La entrada con patines propios es gratis de lunes a jueves y en la primera sesión del día los fines de semana/festivos (las sesiones posteriores en días pico requieren un depósito no reembolsable de $5).

El alquiler cuesta $18 de lunes a jueves y $22 de viernes a domingo y festivos (más $1 de cargo por transacción en línea).

Ofrece clases gratuitas de patinaje los sábados y domingos de 9:00 a 10:00 am con alquiler de patines incluido (cupo limitado a 20 personas por nivel; inscripciones abren el lunes previo).

Gallagher Ice Rink en Wrigleyville (3635 N. Clark St. | 773-388-8260): opera del 20 de noviembre al 31 de diciembre dentro del festival Winterland y junto al mercado navideño Christkindlmarket Wrigleyville.

El acceso cuesta $8 para mayores de 13 años (gratis para niños de 12 años o menos) y el alquiler de patines vale $16.

El 4 de diciembre celebrará su ceremonia anual de encendido del árbol.

Los residentes de los códigos postales 60613, 60614, 60640 y 60657 obtienen 50 % de descuento en entrada y alquiler los lunes y martes (Neighbor Discount Nights).

The Peninsula Sky Rink (108 E. Superior St. | 312-337-2888): ubicada en la terraza del cuarto piso del hotel The Peninsula Chicago sobre la Magnificent Mile, abre del 20 de noviembre al 15 de febrero en fechas y horarios seleccionados (principalmente fines de semana y vacaciones escolares).

Su superficie de 2,100 pies cuadrados es de plástico sintético diseñado para simular el hielo, por lo que es obligatorio usar los patines del hotel ($20 adultos y $10 niños de 12 años o menos) para no dañar cuchillas personales.

El 100 % de lo recaudado por alquiler se dona a organizaciones benéficas infantiles de Chicago. Conviene llamar antes de ir para confirmar apertura por clima.

Opciones comunitarias del Distrito de Parques (las más económicas)

El Distrito de Parques de Chicago (CPD) opera pistas al aire libre en vecindarios fuera del centro que abren el 27 de noviembre (sujetas al clima) con entrada gratuita y alquiler de patines a $7 para todas las edades.

Para todas las sesiones se exige registro previo en línea en chicagoparkdistrict.com (las reservas se habilitan los lunes al mediodía para las sesiones de dos semanas después):

Midway Plaisance Ice Rink (1130 Midway Plaisance North | 312-745-2470): situada en Hyde Park frente a la arquitectura gótica de la Universidad de Chicago.

Además del patinaje abierto, ofrece sesiones de Stick & Puck y Pond Hockey ($8 por persona o $10 adulto y niño, con alquiler incluido), clases sin cita previa Learn to Skate ($10 con patines incluidos), patinaje exclusivo para adultos mayores de 50 años los jueves de 11:00 am a 12:00 pm y trineos adaptados gratuitos para personas con movilidad reducida (reservando con 24 horas de anticipación al 312-442-2194).

Warren Park Ice Rink (6601 N. Western Ave. | 773-761-8663): en el vecindario de West Ridge. Cuenta con dimensiones reglamentarias y organiza partidos amistosos de Rat Hockey ($10 con alquiler incluido).

El Distrito de Parques tiene programado su evento comunitario Winter Wonder Fest en este parque para el 14 de febrero de 2027 (3:00 a 6:00 p.m.).

McFetridge Sports Center (3843 N. California Ave. | 773-478-2609): pista techada en Irving Park abierta todo el año con superficie tamaño NHL y amplio estacionamiento gratuito.

La entrada cuesta $6 para mayores de 13 años, $5 para niños de 12 años o menos y $4 el alquiler de patines.

Ofrece sesiones exclusivas para adultos entre semana de 12:00 a 1:30 p.m. por $4 (requieren registro en línea).

Arenas techadas y suburbios (acceso por transporte público o auto)

Blackhawks Ice Center (1801 W. Jackson Blvd. | 312-455-7600): anteriormente conocido como Fifth Third Arena, es el centro de entrenamiento oficial de los Chicago Blackhawks en el Near West Side.

Abre todo el año sin necesidad de reservación (acceso por orden de llegada).

La entrada general cuesta $14 ($10 para niños de 10 años o menos, adultos mayores y militares con identificación) y el alquiler de patines vale $6.

Las prácticas del equipo profesional suelen estar abiertas al público según calendario.

Chicago Wolves Ice Rink en Rosemont (5501 Park Place | 847-349-5009): ubicada en el complejo Parkway Bank Park, accesible directamente mediante la Línea Azul del tren "L" (estación Rosemont) o en auto con estacionamiento gratuito validado en los comercios del complejo.

Opera del 21 de noviembre al 31 de enero de 2027 con entrada gratuita y alquiler de patines a $8. Inaugura temporada el sábado 21 de noviembre con el encendido de 80.000 luces navideñas, visitas de Santa Claus y paseos en trineo.

Skatium Ice Arena en Skokie (9340 Weber Park Place | 847-929-7900): recinto cubierto abierto todo el año sin necesidad de reserva previa. La entrada cuesta $7 para todas las edades y el alquiler $4.

Su cafetería está operada por Trenchtown Jerk, que sirve hamburguesas, nachos y especialidades jamaicanas como papas cargadas con jerk chicken.

Entre sus eventos navideños destacan Grinch Skate (6 de dic.), Skate with Santa (12 de dic.), Ugly Sweater Skate (18 de dic.) y Noon Year’s Eve Skate (31 de dic.).

Paul Hruby Ice Arena en Oak Park (415 Lake St. | 708-725-2000): situada dentro de Ridgeland Common y abierta todo el año. La entrada cuesta $12 e incluye el alquiler de patines.

Se puede asistir sin cita o reservar hasta 14 días antes. Organiza noches temáticas mensuales (Teen Nights, Cosmic Nights) y eventos festivos como Give Back Glide el 25 de noviembre ($2 de descuento al donar un alimento no perecedero), Skate with Santa (18 de dic.) y Noon Year’s Eve Skate (31 de dic.).

Robert Crown Community Center y Arrington Lagoon en Evanston (1801 Main St. | 847-448-8258): e

El centro comunitario Robert Crown ofrece pistas techadas todo el año con entrada a $10 (18+ años), $6 (17 años o menos) y alquiler a $4, además de biblioteca pública en el mismo edificio.

Por su parte, la pista natural al aire libre de Arrington Lagoon en Dawes Park (1700 Sheridan Rd.) abre gratuitamente de mediados de diciembre a mediados de febrero cuando las temperaturas lo permiten (sin servicio de alquiler de patines; verificar estado en la app Statusfy o al 847-448-0034).

Weinberg Family Recreation Center en Glencoe (305 Randolph St. | 847-835-4440): pista exterior refrigerada abierta del 27 de noviembre al 28 de febrero de 2027.

La entrada diaria aplica solo de lunes a viernes ($12 residentes de Glencoe / $24 no residentes, más $5 por alquiler de patines).

Los fines de semana se requiere pase de temporada ($71 residentes / $142 no residentes, patines incluidos) o la nueva tarjeta compartible de 10 visitas ($100 residentes / $200 no residentes, más $5 por alquiler).

El día de apertura (27 de noviembre) la entrada es gratuita para probar la pista.

3 pistas vecinales gratuitas del Distrito de Parques:

Otras tres pistas al aire libre que abren el 27 de noviembre de 2026 con entrada gratis y patines a $7 (ideales para quienes viven en el sur y suroeste de la ciudad):

McKinley Ice Rink (2210 W. Pershing Rd., McKinley Park)

(2210 W. Pershing Rd., McKinley Park) Mt. Greenwood Ice Rink (3721 W. 111th St., Mount Greenwood)

(3721 W. 111th St., Mount Greenwood) Wentworth Ice Rink (5625 S. Mobile Ave., Garfield Ridge)

+ La segunda pista techada económica de la ciudad: junto a McFetridge, el Distrito de Parques opera el Morgan Park Sports Center (11505 S. Western Ave.), abierto todo el año con precios similares ($6 mayores de 13 años, $5 menores de 12 y $4 alquiler).

Consejos prácticos para familias y principiantes:

Andaderas de apoyo (Skate Aids): En las pistas del Distrito de Parques de barrio (como Midway Plaisance y Warren Park) los caminadores para niños principiantes son gratuitos por orden de llegada, mientras que en Maggie Daley y Millennium Park cuestan $11 .

En las pistas del Distrito de Parques de barrio (como Midway Plaisance y Warren Park) los caminadores para niños principiantes son por orden de llegada, mientras que en Maggie Daley y Millennium Park cuestan . Horarios de liberación de boletos: los boletos gratuitos y pagos para Maggie Daley y las pistas de los parques abren cada lunes a las 12:00 pm en chicagoparkdistrict.com.

los boletos gratuitos y pagos para Maggie Daley y las pistas de los parques abren cada en chicagoparkdistrict.com. Vestimenta y reglas de seguridad: el uso de casco (de bicicleta o hockey) es altamente recomendado para niños y principiantes; además, en las pistas municipales está prohibido patinar cargando niños en brazos o llevando bolsos y celulares en la mano.

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