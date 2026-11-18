El distrito escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) entregará gratuitamente 2,000 paquetes con pavo y acompañamientos este miércoles 18 de noviembre a familias de estudiantes y residentes de la zona.

La iniciativa busca ayudar a aliviar los gastos de los hogares antes de Acción de Gracias. La entrega será de 7:30 a. m. a 12:00 p. m. en el PAL Center (Centro de la Liga de Actividades Policiales), ubicado en 1330 Spring St., Charlotte.

Según información oficial de Charlotte-Mecklenburg Schools (CMS), Hendrick Automotive Group encabeza las donaciones y aporta tanto los pavos como los ingredientes frescos para que las familias preparen sus cenas festivas.

La alianza mantiene una tradición que el grupo automotriz y el distrito escolar sostienen desde 2001 para combatir la inseguridad alimentaria en el condado de Mecklenburg durante las fiestas.

Horario, ubicación y detalles de la entrega de pavos en el PAL Center de Charlotte

Las personas interesadas deben acudir al PAL Center este miércoles por la mañana. Los paquetes se entregarán hasta agotar existencias:

Fecha: Miércoles 18 de noviembre.

Miércoles 18 de noviembre. Horario: De 7:30 a. m. a 12:00 p. m.

De 7:30 a. m. a 12:00 p. m. Dirección: PAL Center, 1330 Spring St., Charlotte, NC.

PAL Center, 1330 Spring St., Charlotte, NC. Beneficiarios: Familias con estudiantes inscritos en el distrito CMS y miembros de la comunidad en general.

Un amplio equipo de voluntarios se encargará de organizar la entrega y agilizar el tránsito en el recinto.

De acuerdo con los canales institucionales del distrito, personal de CMS colaborará con agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg y empleados voluntarios de Wells Fargo y Bank of America.

Alianzas comunitarias para fortalecer la seguridad alimentaria

La jornada pone de manifiesto el trabajo conjunto del sector público, las empresas privadas y las agencias locales de seguridad para atender las necesidades económicas de las familias de Charlotte durante una época de mayores gastos.

Chiquitha Lloyd, directora ejecutiva de Participación, Acceso y Desarrollo de Proveedores de CMS, destacó cómo esta colaboración entre instituciones contribuye directamente al bienestar de los hogares del distrito.

“Agradecemos a Hendrick Automotive Group y a todos nuestros socios por ayudar a proporcionar comidas y apoyo a las familias durante la temporada navideña”, afirmó Lloyd en el comunicado oficial emitido por el sistema escolar.

Con esta entrega masiva de 2.000 cenas completas, Charlotte-Mecklenburg Schools y sus aliados estratégicos refuerzan su red de apoyo social, asegurando que miles de mesas en la ciudad cuenten con los alimentos tradicionales para celebrar estas festividades en familia.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



