Un pasaporte estadounidense dañado puede impedir el embarque en aerolíneas, advierte el Departamento de Estado.

Aunque el documento esté vigente, su estado deteriorado puede generar problemas tanto en el aeropuerto como durante los viajes internacionales.

Las aerolíneas tienen la autoridad para negar el acceso a los pasajeros cuyos pasaportes no cumplan con los estándares requeridos.

Aclaratoria

El Departamento de Estado aclara que hay una diferencia entre el desgaste normal de un pasaporte y el daño que requiere un reemplazo.

Mientras que el desgaste por uso no necesita un nuevo documento, un pasaporte dañado sí debe ser sustituido, según detalla El Cronista.

Para ello, se debe presentar una solicitud presencial utilizando el Formulario DS-11, junto con el pasaporte deteriorado y una declaración que explique su condición.

Recomendaciones

Para reemplazar un pasaporte dañado, el solicitante debe seguir ciertos pasos. Es necesario entregar el pasaporte en mal estado, el Formulario DS-11 completado, documentos de respaldo, una fotografía reciente y las tarifas correspondientes.

La guía del Departamento de Estado proporciona instrucciones sobre cómo preparar la solicitud y resalta que no se aceptan formularios impresos a doble cara.

Los solicitantes deben tener en cuenta que deben firmar el formulario en presencia del agente encargado de recibir la solicitud.

El Departamento de Estado también ofrece una herramienta digital para completar el formulario, facilitando el proceso de reemplazo para aquellos que necesitan un nuevo pasaporte.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube