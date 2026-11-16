Un residente del Upper West Side de Nueva York perdió 9 millones de dólares en lingotes de oro tras ser víctima de una estafa digital.

El incidente ocurrió cuando un hombre se hizo pasar por un empleado de seguridad informática y convenció a la víctima, de 67 años, de que debía convertir sus activos financieros en oro para protegerlos.

La entrega de los lingotes, que ocurrió el 16 de abril de 2025 en la esquina de Broadway y la calle 81 Oeste, fue registrada por cámaras de seguridad, y el sospechoso huyó a pie.

Estafador

La Policía de Nueva York (NYPD) publicó imágenes del sospechoso y solicita la colaboración del público para identificarlo, según detalla Infobae.

Aunque el fraude se inició en marzo de 2025, el caso ha cobrado relevancia mediática recientemente con la difusión de los videos.

Cada lingote pesa un kilogramo, lo que hace que la carga total superara los 68 kilogramos. A pesar del alto valor de los lingotes, no se reportaron heridos ni violencia durante el intercambio.

Advertencia

Isaac Kahan, propietario de Bullion Trading LLC, advirtió que este tipo de estafas son comunes y suelen dirigirse a personas mayores.

Según Kahan, su empresa recibe solicitudes sospechosas cada dos semanas y ha logrado cancelar transacciones fraudulentas, incluyendo una que involucró a una víctima que iba a transferir $150 000.

Destacó que el oro es difícil de rastrear una vez que se vende, lo que complica la recuperación de los fondos.

Un caso similar en Florida resultó en la imputación de 10 personas, donde una mujer mayor fue engañada tras recibir un correo electrónico falso que simulaba ser de Amazon.

Las autoridades no han confirmado si hay conexión entre ambos casos. El NYPD continúa buscando al sospechoso y pide a quienes tengan información que se comuniquen con su línea de denuncias.

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