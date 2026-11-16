Apple convoca a 200.000 ciudadanos norteamericanos para analizar su interacción con herramientas de inteligencia artificial orientadas a la salud.
La corporación tecnológica lidera una investigación masiva junto a OpenEvidence para descifrar la conducta de los usuarios ante consultas médicas digitales.
Según Infobae, el proyecto analiza la comprensión pública de contenidos clínicos automatizados.
¿En qué consiste esta nueva investigación médica digital?
El plan científico se extiende durante doce meses completos.
Los participantes evalúan respuestas automatizadas sobre dolencias comunes.
Las respuestas provienen de revistas científicas validadas internacionalmente.
¿Cuáles requisitos técnicos exige la compañía estadounidense?
Los candidatos deben residir legalmente en territorio norteamericano.
Cada usuario necesita poseer un teléfono iPhone compatible con Apple Intelligence.
El sistema operativo mínimo requerido corresponde a la versión iOS 26.
¿Cómo protege la empresa tecnológica la privacidad del usuario?
La compañía descarta utilizar los datos para entrenar modelos futuros.
La aplicación elimina de forma automática las consultas tras veinticuatro horas.
Los historiales médicos y métricas corporales se comparten de manera totalmente voluntaria.
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