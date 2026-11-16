Apple convoca a 200.000 ciudadanos norteamericanos para analizar su interacción con herramientas de inteligencia artificial orientadas a la salud.

​La corporación tecnológica lidera una investigación masiva junto a OpenEvidence para descifrar la conducta de los usuarios ante consultas médicas digitales.

Según Infobae, ​el proyecto analiza la comprensión pública de contenidos clínicos automatizados.

​¿En qué consiste esta nueva investigación médica digital?

​El plan científico se extiende durante doce meses completos.

Los participantes evalúan respuestas automatizadas sobre dolencias comunes.

Las respuestas provienen de revistas científicas validadas internacionalmente.

​¿Cuáles requisitos técnicos exige la compañía estadounidense?

​Los candidatos deben residir legalmente en territorio norteamericano.

Cada usuario necesita poseer un teléfono iPhone compatible con Apple Intelligence.

El sistema operativo mínimo requerido corresponde a la versión iOS 26.

​¿Cómo protege la empresa tecnológica la privacidad del usuario?

​La compañía descarta utilizar los datos para entrenar modelos futuros.

La aplicación elimina de forma automática las consultas tras veinticuatro horas.

Los historiales médicos y métricas corporales se comparten de manera totalmente voluntaria.

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