El gobierno de Donald Trump canceló la norma que requería aumentos salariales para los maestros del programa Head Start, que beneficia a más de 700 000 niños de familias de bajos recursos.

Esta derogación, que entrará en vigor en enero, se publicará como norma final el 16 de noviembre, según detalla El Tiempo Latino.

La regla original, establecida en 2024 bajo la administración de Joe Biden, exigía que los programas más grandes igualaran los salarios de sus empleados con los de los maestros de prekínder en escuelas públicas para 2031.

Beneficios eliminados

La norma eliminada también buscaba ampliar los beneficios para los empleados, con un costo estimado de $2 100 millones anuales para 2031.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) argumenta que su nueva norma generará más de $2 000 millones en ahorros, permitiendo que los programas locales tengan mayor flexibilidad en el ajuste de salarios de sus maestros.

Apoyo

El subsecretario de HHS, Alex J. Adams, defendió la decisión, afirmando que el ahorro permitirá atender a más niños con los mismos recursos federales.

Sin embargo, la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) criticó la medida, advirtiendo que podría agravar la escasez de personal y afectar la matrícula, ya que los educadores de Head Start enfrentarían mayores dificultades para recibir salarios competitivos.

Otros cambios

Además de la derogación salarial, el gobierno planea reformar el programa Head Start eliminando regulaciones como los exámenes médicos y los apoyos familiares.

También se propone que la enseñanza en Head Start sea exclusivamente en inglés, lo que ha generado preocupación en comunidades de habla hispana, como Puerto Rico.

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