Un mensaje viral difundido a través de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería asegura de manera falsa que el próximo martes 17 de noviembre se registrará un apagón mundial que dejará sin electricidad ni comunicaciones a todo el planeta. Ante la alarma generada y el incremento masivo de búsquedas en internet, las agencias federales de Estados Unidos salieron al paso para desmentir categóricamente el supuesto colapso energético global.

​Según Telemundo Atlanta, los expertos en ciberseguridad y comunicación institucional señalan que este tipo de desinformación suele intensificarse en las redes sociales mediante la manipulación de escenas de la cultura pop.

​El origen de la teoría conspirativa proviene de un episodio de la serie animada Los Simpson titulado "It's a Beautiful Life", donde se menciona la fecha del 17 de noviembre en un contexto de ficción sobre una cena familiar con interrupción de energía. Los usuarios de internet tergiversaron la trama para fabricar una supuesta predicción de un corte masivo a escala internacional.

​¿En qué consiste la prueba oficial del Sistema de Alerta programada?

​Lo que realmente ocurrirá este 17 de noviembre de 2026, alrededor de las 2:20 p.m. hora del este, es una prueba rutinaria del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) coordinada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El ejercicio nacional tiene como único propósito verificar la operatividad de los canales de difusión ante crisis reales.

​La FCC detalla que la prueba se emitirá exclusivamente a través de estaciones de radio y televisión en inglés y español con una duración aproximada de un minuto, aclarando de forma explícita que la señal no llegará a los teléfonos celulares de los ciudadanos. Las autoridades recalcan que la población no debe realizar ninguna acción especial ni alarmarse durante la transmisión del simulacro.

​Las instituciones recomiendan a la ciudadanía ignorar las cadenas de WhatsApp y publicaciones no verificadas que intenten sembrar pánico con cortes de servicios inexistentes. Consultar los portales oficiales de FEMA y las agencias locales garantiza el acceso a información veraz y oportuna.

​¿Cuáles son los puntos clave de la prueba federal?



​Fecha y hora: martes 17 de noviembre de 2026 a las 2:20 p.m. EST.

​Canales de emisión: estaciones autorizadas de radio y televisión (sin alertas en dispositivos móviles).

​Objetivo técnico: comprobar la eficiencia de los protocolos de comunicación ante emergencias nacionales.



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