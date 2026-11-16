El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) enfrentó una crisis significativa tras registrar más de 150 vuelos retrasados y 155 cancelaciones el sábado 14 de noviembre de 2026.

Este caos aéreo se produjo después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) levantara una suspensión de vuelos a nivel nacional que duró casi cinco horas debido a “circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”.

A las 8:20 a.m. del sábado, FlightAware reportó aproximadamente 159 vuelos retrasados en el LAX, según detalla La Opinión.

Operaciones

El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, anunció que las operaciones se habían reanudado por completo, descartando la posibilidad de un ciberataque y atribuyendo los problemas a fallas en los sistemas de la FAA.

A pesar de la reanudación de operaciones, el LAX recomendó a los pasajeros que consultaran con sus aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos, ya que los efectos de la suspensión aún se sentían en las terminales.

Caos

Los pasajeros experimentaron largas esperas y, en algunos casos, pasaron la noche en el aeropuerto.

Kim Pacis, una viajera con destino a Australia, comentó sobre la frustración de esperar sin información clara y la posterior cancelación de su vuelo.

Las terminales del LAX estaban más concurridas de lo habitual, lo que generó un ambiente caótico para quienes intentaban volar.

Sin embargo, para este lunes, la terminal aérea ya retornó a los vuelos habituales aunque aún persisten algunos retrasos y cancelaciones residuales.

El sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) reporta condiciones generales estables, con demoras promedio de 15 minutos o menos tanto en despegues como en aterrizajes.

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