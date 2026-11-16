La Administración Federal de Aviación (FAA) examina dos routers instalados en El Dorado, Arkansas, y Amarillo, Texas, como los principales sospechosos de provocar la paralización nacional de vuelos del viernes 13 de noviembre.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que técnicos de la contratista L3Harris Technologies retiraron ambos dispositivos y los trasladaron a un laboratorio en Florida para evaluar si el colapso surgió de un defecto de fábrica o de un fallo de configuración durante los trabajos de mantenimiento.

Una conexión inesperada que saturó 17 centros de control

El incidente estalló cuando personal de L3Harris sustituía un tramo de cableado de cobre por fibra óptica en la instalación remota de Arkansas.

Al encender el nuevo equipo en El Dorado, surgió una anomalía crítica en el nodo de Amarillo que disparó una avalancha de solicitudes de conexión, alterando las frecuencias de radio y las señales de radar en 17 de los 22 centros de control aéreo del país.

Duffy admitió ante la cadena ABC que los ingenieros jamás previeron que una actualización local desencadenara semejante reacción en cadena sobre la red nacional.

Los técnicos lograron estabilizar el sistema únicamente tras aislar ambos emplazamientos y desactivar la función de difusión en los routers nuevos.

Aunque los 3.500 aviones que permanecían en el aire aterrizaron sin contratiempos y los despegues retomaron su curso a las 20:15 hora del este, el desajuste logístico de tripulaciones y aeronaves prolongó las cancelaciones durante todo el fin de semana, mientras las agencias de inteligencia descartaron rastros de un ciberataque.

Presión política para renovar equipos con medio siglo de uso

El apagón reavivó el debate financiero en Washington sobre la obsolescencia tecnológica de las torres de control estadounidenses, cuyos componentes acumulan hasta cinco décadas de antigüedad.

Duffy exigió al Congreso ampliar los fondos tras recordar que los 12.500 millones de dólares aprobados el año pasado apenas representan un anticipo frente a la magnitud de la reforma necesaria.

A este reclamo se sumó el presidente Donald Trump desde su plataforma Truth Social, instando a modernizar de forma integral una infraestructura que ya había recibido 25.000 millones de dólares durante la administración de Joe Biden para actualizar terminales y sistemas de gestión aérea.

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