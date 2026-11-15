Fin al caos aéreo en EEUU este domingo: dejan más de 16.000 vuelos cancelados y apuntan a falla de contratista

Tras dos jornadas de severas interrupciones que dejaron a decenas de miles de pasajeros varados en terminales de todo Estados Unidos (EEUU), el tráfico aéreo nacional inicia este domingo 15 de noviembre de 2026 su fase definitiva de estabilización.

La Administración Federal de Aviación (FAA) proyecta que los itinerarios comerciales recuperarán su ritmo habitual al caer la noche, cerrando así la crisis aeronáutica más prolongada del país desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Aunque el espacio aéreo estadounidense opera bajo condiciones seguras y estables, el efecto dominó causado por la paralización nacional del viernes sigue generando ajustes operativos en las principales aerolíneas.

Para este domingo, la plataforma de rastreo FlightAware reporta más de 875 vuelos cancelados de forma preventiva mientras las compañías reubican aeronaves y tripulaciones.

Antecedentes históricos: aunque el comunicado menciona el 11 de septiembre de 2001 como referencia de duración, en enero de 2023 Estados Unidos también sufrió una paralización nacional de vuelos (de menor duración) causada por un archivo corrupto en el sistema NOTAM de la FAA, lo que refuerza el argumento sobre la antigüedad de la red.

Balance de tres días de interrupciones en cifras

La magnitud del colapso acumulado desde la tarde del viernes hasta la mañana de este domingo refleja el impacto de detener casi por completo los despegues durante más de cuatro horas (aproximadamente 4 horas y 21 minutos):

Jornada Vuelos cancelados Vuelos retrasados Estado operativo Viernes 13 de noviembre De 9.159 a 9.200 De 7.190 a 7.500 Paralización nacional de despegues por fallo en comunicaciones. Sábado 14 de noviembre Más de 6.400 Más de 8.000 Reanudación gradual; JetBlue canceló cerca del 45 % de su agenda y American, Delta y United alrededor del 25 %. Domingo 15 de noviembre Más de 875 (en curso) En actualización Fase final de normalización prevista para última hora del día.

El viernes, la suspensión forzó incluso a frenar temporalmente los vuelos procedentes de México y de los 42 países miembros de Eurocontrol con destino a EEUU, además de alterar el traslado de equipos universitarios de fútbol americano antes de sus compromisos del sábado.

¿Qué provocó exactamente la falla del sistema aéreo?

A diferencia de las primeras horas de incertidumbre, las autoridades federales ya identificaron el origen técnico del incidente y descartaron por completo un ciberataque o acto hostil.

De acuerdo con el informe preliminar divulgado por el secretario de Transporte, Sean Duffy, la emergencia ocurrió durante un mantenimiento rutinario realizado por L3Harris, empresa contratista privada encargada de modernizar la infraestructura de telecomunicaciones de la FAA.

Al sustituir antiguas líneas de cableado de cobre por fibra óptica en una instalación remota, un enrutador recién instalado comenzó a enviar más de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos.

Esa sobrecarga saturó la red y afectó las comunicaciones y señales de radar en 17 de los 22 centros de control de ruta del país.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, explicó que la orden de detener los despegues se tomó de forma preventiva para evitar que algún centro quedara incomunicado, enfatizando que en ningún momento se perdió el control de las aeronaves que ya estaban en el aire.

Actualmente, el gobierno investiga si el problema respondió a un error de instalación del contratista o a un equipo defectuoso.

Aislamiento de la falla de L3Harris: la empresa tecnológica ASI (operadora del sistema SMART utilizado en torres de control) emitió un comunicado aclarando que sus plataformas no tuvieron relación con el colapso, confirmando que el foco de la investigación federal recae exclusivamente sobre la transición de cobre a fibra óptica ejecutada por L3Harris.

Disputa política por 50.000 millones de dólares

El incidente reavivó el debate en Washington sobre el deterioro de la tecnología aeronáutica estadounidense, que aún depende parcialmente de redes de cobre y sistemas obsoletos.

El secretario Duffy calificó la situación como una emergencia y elevó a 50.000 millones de dólares la solicitud de fondos al Congreso para modernizar la red de control aéreo.

La petición desató críticas inmediatas de líderes demócratas. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, cuestionó a través de la red social X que el presidente Donald Trump y la bancada republicana hayan controlado el Congreso sin aprobar previamente esos recursos, mientras que la gobernadora de Nueva York pidió la renuncia de Duffy.

Paralelamente, legisladores anunciaron investigaciones formales sobre el desempeño de la agencia y sus contratistas.

Guía práctica para pasajeros afectados hoy

Si tienes un vuelo programado para este domingo o quedaste varado durante el fin de semana, aplica estas medidas antes de acudir al aeropuerto:

Aprovecha las exenciones de cambio: aerolíneas como American Airlines, Delta, United y JetBlue mantienen activas políticas de flexibilidad (travel waivers). Puedes reprogramar tu vuelo para los próximos días sin pagar penalidades ni diferencias tarifarias.

aerolíneas como American Airlines, Delta, United y JetBlue mantienen activas políticas de flexibilidad (travel waivers). Puedes reprogramar tu vuelo para los próximos días sin pagar penalidades ni diferencias tarifarias. Derecho a reembolso en efectivo: si tu vuelo fue cancelado o sufrió un retraso significativo y decides no viajar, las normas del Departamento de Transporte (DOT) obligan a la aerolínea a reembolsarte el valor total del boleto en tu método de pago original, incluso si compraste una tarifa básica no reembolsable.

si tu vuelo fue cancelado o sufrió un retraso significativo y decides no viajar, las normas del Departamento de Transporte (DOT) obligan a la aerolínea a reembolsarte el valor total del boleto en tu método de pago original, incluso si compraste una tarifa básica no reembolsable. Verifica el estatus antes de salir: revisa la aplicación móvil de tu aerolínea y el portal oficial de la FAA (fly.faa.gov) antes de trasladarte a la terminal para evitar congestiones en los mostradores.

revisa la aplicación móvil de tu aerolínea y el portal oficial de la FAA (fly.faa.gov) antes de trasladarte a la terminal para evitar congestiones en los mostradores. Documentación para viajeros internacionales: si viajas dentro de EEUU con conexión internacional o tienes trámites migratorios en curso, conserva los comprobantes oficiales de cancelación emitidos por la aerolínea para justificar cualquier retraso en tus fechas de salida o presentación.

Impacto en la temporada de Acción de Gracias (Thanksgiving): el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y directivos de la FAA subrayaron que estabilizar la red este domingo es prioritario porque la próxima semana comienza uno de los períodos de mayor tráfico aéreo del año en Estados Unidos por el feriado de Thanksgiving.

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