Banquete de Acción de Gracias en Denver: Ejército de Salvación dará cena gratis en el Centro de Convenciones

Con el propósito de asistir a las familias y personas de la zona metropolitana que lo necesiten, el Ejército de Salvación llevará a cabo su tradicional banquete festivo de Acción de Gracias.

La cita está programada para el jueves 26 de noviembre de 2026, en horario de 11:00 a. m. a 1:00 p. m., dentro de las instalaciones del Centro de Convenciones de Colorado, ubicado en el 700 de la calle 14, en pleno centro de la ciudad. Además de la comida caliente, el evento contará con villancicos, música de banda navideña y distribución de obsequios infantiles por parte de Santa Claus hasta agotar existencias.

Al llegar al edificio principal ubicado en el 700 de la calle 14, las pantallas informativas de la entrada principal y el personal de orientación del centro de convenciones indican el salón o pabellón exacto asignado para el ingreso del público.

Opciones de estacionamiento en el lugar

El Centro de Convenciones de Colorado dispone de un estacionamiento subterráneo propio con acceso vehicular señalizado desde Speer Boulevard (en dirección norte) y desde la calle Champa (hacia el oeste). No obstante, debido a la gran afluencia de asistentes en fechas festivas, las plazas del garaje principal suelen ocuparse con rapidez.

Como alternativas cercanas de aparcamiento público, los visitantes pueden recurrir a los lotes y estacionamientos comerciales situados a pocos minutos a pie sobre las calles Welton y 13. Las tarifas oficiales del recinto varían según el tiempo de estancia (con costos aproximados de 13 dólares por hasta 8 horas y hasta 26 dólares por jornada completa), y se gestionan mediante máquinas de pago automático o códigos de pago digital.

Cómo llegar en transporte público

Para quienes prefieran trasladarse en el sistema de transporte público operado por la red RTD (Regional Transportation District), la zona cuenta con múltiples opciones de autobuses urbanos que conectan con el centro de Denver.

Asimismo, la estación de tren ligero Theatre District / Convention Center Station se encuentra situada directamente en las inmediaciones del edificio, facilitando el acceso peatonal para los asistentes que utilicen las líneas de tránsito metropolitano disponibles en funcionamiento.



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