Sistema de vuelos en EEUU instala plataforma SMART: evitará nuevas caídas del sistema

La implementación de una herramienta en la nube llamada SMART y el reemplazo del cableado de cobre por fibra óptica marcan la nueva estrategia del Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA) para renovar el control aéreo en EEUU.

Tras las fallas registradas en la red de telecomunicaciones, las autoridades ejecutan un presupuesto inicial de 12.500 millones de dólares y solicitan al Congreso otros 30.000 millones para completar la transición tecnológica hacia el año 2028.

Sustitución del cableado y digitalización de torres

El plan operativo, denominado Modern Skies, contempla el retiro de los equipos de la década de 1970 mediante cuatro frentes técnicos. Hasta noviembre de 2026, los técnicos completaron el 69 % del reemplazo de las líneas críticas de cobre por fibra óptica y redes inalámbricas, además de instalar interruptores de voz digitales (IP) en lugar de paneles analógicos.

En las torres de control, el organismo sustituye las tiras de papel usadas para rastrear vuelos por pantallas digitales integradas. Este sistema ya opera en 25 torres y tiene como meta alcanzar las 89 instalaciones. Paralelamente, más de 140 aeropuertos incorporaron la iniciativa de conciencia en superficie, una tecnología que muestra la ubicación de las aeronaves en pista mediante monitores digitales durante episodios de niebla o baja visibilidad.

Funcionamiento de la herramienta SMART

Desde septiembre de 2026, los 22 centros principales de tráfico aéreo del país operan con la plataforma SMART (Strategic Management of Airspace, Routes, and Trajectories), desarrollada por la firma Air Space Intelligence. El software procesa de forma simultánea más de 200 fuentes de datos, entre las que figuran itinerarios de aerolíneas, reportes meteorológicos, capacidad de las pistas y disponibilidad de personal.

El sistema funciona como una capa externa de planificación que no interviene directamente en el manejo de las aeronaves. Su algoritmo proyecta el comportamiento del tráfico aéreo para detectar saturaciones cuando los aviones aún permanecen en las puertas de embarque. Ante un posible cuello de botella, el programa calcula desvíos o ajustes en los horarios de salida y envía estas recomendaciones a los especialistas de la FAA en Washington y al Centro de Control del Tránsito Aéreo en Virginia, quienes validan la información antes de remitirla a los controladores locales.

Contratación de personal y presupuesto pendiente

La renovación incluye el cambio de radios con más de tres décadas de antigüedad y la instalación de radares de movimiento en tierra. En el área operativa, la agencia redujo en cinco meses los tiempos de reclutamiento y otorgó bonos de retención, alcanzando una plantilla de 11.000 controladores activos, la cifra más alta en diez años.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó que los fondos iniciales cubren solo una fracción de las obras previstas. El Ejecutivo mantiene conversaciones con el Congreso para lograr la aprobación de los 30.000 millones de dólares adicionales antes de finalizar el año, monto requerido para sostener el flujo de datos de los nuevos sistemas y concluir el retiro de la infraestructura antigua.

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