Lanzamiento de cohete de SpaceX en Texas procede sin contratiempos durante cierre aéreo

La empresa SpaceX llevó a cabo el décimo quinto vuelo de prueba de su vehículo espacial desde las instalaciones de Starbase, en el estado de Texas, en medio de la orden de paralización total de despegues comerciales vigente en territorio estadounidense.

El lanzamiento de Starship en Texas recibió la licencia oficial por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) pocas horas antes del despegue, permitiendo que el cronograma de la misión avanzara sin interrupciones pese a la contingencia registrada en los sistemas de telecomunicaciones de la aviación civil.

Gestión independiente del espacio aéreo

Aunque la FAA supervisa tanto las operaciones de transporte aéreo comercial como las actividades espaciales privadas en Estados Unidos, ambos sectores funcionan bajo marcos operativos y canales de control diferenciados. Los lanzamientos orbitales se coordinan mediante rangos de seguridad específicos y zonas de exclusión aérea y marítima previamente delimitadas en el Golfo de México, lo que evita interferencias con las rutas empleadas por las aerolíneas comerciales.

La directiva de inmovilización aplicada por las autoridades aeronáuticas afectó únicamente a los vuelos comerciales de pasajeros debido a la caída de las comunicaciones internas entre los centros de control en ruta. Por el contrario, las misiones de cohetes operan con protocolos de seguridad de alcance autónomo y coordinación directa con la Fuerza Espacial, condiciones que permitieron ejecutar el despegue desde Texas con el espacio aéreo comercial despejado.

Objetivos principales del vuelo de prueba número 15 de Starship

El vuelo de prueba número 15 de Starship (Flight 15) representó un avance crucial en la transición del cohete hacia operaciones orbitales y su reutilización total. Sus objetivos principales fueron:

Despliegue de carga útil comercial: Realizar la puesta en órbita terrestre baja (LEO) de 26 satélites Starlink V3 de nueva generación, demostrando la capacidad operativa del cohete para misiones comerciales a gran escala.

Realizar la puesta en órbita terrestre baja (LEO) de de nueva generación, demostrando la capacidad operativa del cohete para misiones comerciales a gran escala. Demostración de captura dual en torre ("Double Catch"): Por primera vez, el plan principal incluyó intentar recuperar ambas etapas del cohete en la misma misión atrapándolas en el aire con los brazos mecánicos ("chopsticks") de la torre de lanzamiento en Starbase, Texas: El propulsor Super Heavy tras realizar su encendido de regreso ( boostback burn ). La nave Starship tras completar un vuelo de larga duración en órbita (aproximadamente 14 órbitas a lo largo de más de 22 horas).

Por primera vez, el plan principal incluyó intentar recuperar ambas etapas del cohete en la misma misión atrapándolas en el aire con los brazos mecánicos ("chopsticks") de la torre de lanzamiento en Starbase, Texas: Pruebas de reentrada orbital prolongada: Evaluar el rendimiento térmico y la durabilidad del escudo térmico de la nave durante un vuelo orbital prolongado, incluyendo configuraciones actualizadas de losetas en áreas críticas.

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