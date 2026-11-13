Los tres eventos que detuvieron todos los vuelos comerciales en el siglo XXI en EEUU

La orden de inmovilización total de despegues aplicada por la Administración Federal de Aviación (FAA) a raíz de una falla en los circuitos de control en ruta constituye la tercera ocasión en lo que va de siglo en que el tráfico aéreo comercial de Estados Unidos sufre una detención simultánea en todo su territorio.

A lo largo de los últimos veinticinco años, las autoridades aeronáuticas han debido activar este protocolo extraordinario ante crisis de distinta índole, recurriendo a mecanismos específicos de seguridad nacional y recuperación tecnológica para restablecer la conectividad del espacio aéreo.

Comparativa de las suspensiones nacionales en el siglo XXI

Fecha del Evento Causa Principal Alcance de la Medida Tiempo y Mecanismo de Resolución 11 de septiembre de 2001 "Atentados terroristas" mediante aeronaves comerciales secuestradas. Cierre absoluto del espacio aéreo, aterrizaje inmediato de vuelos en curso y suspensión de salidas. 48 a 72 horas mediante reapertura escalonada tras aplicar nuevas normativas de seguridad aeroportuaria. 11 de enero de 2023 Falla crítica en la base de datos del sistema NOTAM (Notice to Air Missions). Paralización temporal de todos los despegues domésticos en territorio estadounidense. Aproximadamente 2 horas tras aislar archivos corruptos y ejecutar un reinicio del sistema central. Noviembre de 2026 Interrupción masiva en telecomunicaciones de los Centros de Control en Ruta (ARTCC). Suspensión de salidas comerciales a nivel nacional y gestión individual de llegadas internacionales. Levantamiento progresivo tras horas de diagnóstico, restableciendo circuitos de datos y voz redundantes.

El cierre del espacio aéreo en septiembre de 2001

El antecedente de mayor alcance ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando el Departamento de Transporte ordenó vaciar el espacio aéreo estadounidense ante la amenaza de secuestros múltiples. A las 9:42 a. m. (hora del Este), la FAA instruyó el aterrizaje inmediato de aproximadamente 4.500 aeronaves comerciales y privadas en los aeropuertos más cercanos, mientras cientos de vuelos internacionales con destino a Estados Unidos fueron desviados hacia terminales canadienses.

A diferencia de las incidencias técnicas posteriores, la resolución de este cierre requirió una reestructuración completa de los protocolos de vigilancia en las terminales. Las autoridades autorizaron el reinicio gradual de las operaciones comerciales el 13 de septiembre, luego de desplegar personal de seguridad armado, reforzar las puertas de las cabinas de mando e instaurar inspecciones exhaustivas de equipaje y pasajeros. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington permaneció inoperativo hasta octubre de ese mismo año.

El colapso informático del sistema NOTAM en 2023

La segunda parálisis nacional tuvo lugar el 11 de enero de 2023 y representó la primera detención general por motivos estrictamente tecnológicos en más de dos décadas. El incidente se originó en el sistema Notice to Air Missions (NOTAM), plataforma encargada de transmitir alertas obligatorias a los pilotos sobre peligros en ruta, cierres de pistas y restricciones temporales del espacio aéreo.

Según determinaron las auditorías técnicas posteriores, personal contratista eliminó y dañó accidentalmente archivos esenciales durante un proceso de sincronización entre la base de datos principal y el servidor de respaldo. Ante la imposibilidad de emitir avisos de seguridad vigentes, la FAA detuvo los despegues a las 7:20 a. m. (hora del Este).

Los equipos de ingeniería lograron resolver la contingencia alrededor de las 9:00 a. m. tras aislar los archivos dañados, verificar la integridad de las bases de datos y ejecutar un reinicio completo del sistema central, dejando un saldo superior a los 11.000 retrasos y 1.300 cancelaciones durante el resto de la jornada.

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