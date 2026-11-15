‎Desfile de Acción de Gracias de Chicago recorrerá State Street con globos gigantes y bandas en vivo

Chicago celebrará la 92 edición de su tradicional desfile de Acción de Gracias el jueves 26 de noviembre de 2026.

El evento comenzará a las 7:45 a. m. y desplegará su espectáculo principal entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m. a lo largo de State Street, desde Ida B. Wells Drive hasta Randolph Street.

Eventos

‎Durante el recorrido, los asistentes disfrutarán de globos gigantes, carrozas temáticas, bandas musicales y presentaciones artísticas en vivo.

Los organizadores ofrecen entrada gratuita en las zonas públicas designadas a lo largo de la avenida, por lo que recomiendan al público llegar temprano para asegurar una buena ubicación.

Historia

Creado originalmente en 1934 bajo el nombre de Desfile de Navidad como una iniciativa para revitalizar el comercio local durante la Gran Depresión, este evento se consolidó con las décadas como una de las celebraciones más emblemáticas del otoño estadounidense.

Además de atraer a cientos de miles de espectadores presenciales al centro de la ciudad, la transmisión televisiva y en línea permite que millones de personas en todo el país sigan de cerca este espectáculo que marca el inicio oficial de la temporada festiva en Illinois.

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